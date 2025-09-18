Maja Šuput leži u krevetu na infuziji, a gdje je Savršeni Šime?

Pjevačica Maja Šuput sinoć je pjevala u Splitu, a čini se kako je prije nastupa uzela 'dozu vitamina' u obliku vitaminske infuzije.

- Kad si u Splitu i trebaš potpuni energetski makeover - napisala je u videu.

Foto: Instagram

Na snimci leži u krevetu, spojena na infuziju te uz snimku dodala pjesmu 'Proteini, vitamini'. Šime Elez, za kojeg se već neko vrijeme nagađa da ljubi pjevačicu, nije bio u blizini.

Kada su ju nedavno upitali kako je u ljubavi, odgovorila je:

- Ljubav? Ljubaaav odlično - kroz smijeh je rekla Maja Šuput u razgovoru za In magazin.

Foto: Instagram

A onda se raspričala o tome što traži od muškarca:

- Mislim da svaka žena zapravo traži isto, da je čovjek normalan, da te voli i da je pristojan. Ne bih pristala na puno toga. Kad dođeš u neke moje godine, više je stvari na koje ne pristaješ nego novih koje prihvaćaš. Ne da mi se biti s nekim tko nije svoja osoba, tko laže, mulja, neki egotriper. Ne mogu biti veći muškarac od muškarca, to mi se isto ne da. Ne volim lažove, mamine sinove, ne volim prevarante i tako, klasika - rekla je.