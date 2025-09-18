Obavijesti

Show

Komentari 2
VITAMINSKI PARTY

Maja Šuput leži u krevetu na infuziji, a gdje je Savršeni Šime?

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Maja Šuput leži u krevetu na infuziji, a gdje je Savršeni Šime?
4
Foto: Instagram

Pjevačica je objavila snimku na Instagramu, na kojoj leži u krevetu, spojena na infuziju. Čini se da je riječ o vitaminskoj infuziji

Pjevačica Maja Šuput sinoć je pjevala u Splitu, a čini se kako je prije nastupa uzela 'dozu vitamina' u obliku vitaminske infuzije. 

- Kad si u Splitu i trebaš potpuni energetski makeover - napisala je u videu.

Foto: Instagram

Na snimci leži u krevetu, spojena na infuziju te uz snimku dodala pjesmu 'Proteini, vitamini'. Šime Elez, za kojeg se već neko vrijeme nagađa da ljubi pjevačicu, nije bio u blizini.

ZABLISTALI U OPATIJI FOTO Au, kako ga gleda: Maja Šuput i Šime opet su bili skupa
FOTO Au, kako ga gleda: Maja Šuput i Šime opet su bili skupa

Kada su ju nedavno upitali kako je u ljubavi, odgovorila je:

- Ljubav? Ljubaaav odlično - kroz smijeh je rekla Maja Šuput u razgovoru za In magazin.

Foto: Instagram

A onda se raspričala o tome što traži od muškarca:

GALERIJA FOTO A di je Šime? Maja Šuput na Vinkovačkim jesenima
FOTO A di je Šime? Maja Šuput na Vinkovačkim jesenima

- Mislim da svaka žena zapravo traži isto, da je čovjek normalan, da te voli i da je pristojan. Ne bih pristala na puno toga. Kad dođeš u neke moje godine, više je stvari na koje ne pristaješ nego novih koje prihvaćaš. Ne da mi se biti s nekim tko nije svoja osoba, tko laže, mulja, neki egotriper. Ne mogu biti veći muškarac od muškarca, to mi se isto ne da. Ne volim lažove, mamine sinove, ne volim prevarante i tako, klasika - rekla je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Poruka između redaka za Šimu Eleza? Maja Šuput otkrila je što nikada ne bi trpila u vezi...
GRANICE SU JASNE

Poruka između redaka za Šimu Eleza? Maja Šuput otkrila je što nikada ne bi trpila u vezi...

Već se mjesecima nagađa da je razlog njezina sjaja i dobrog raspoloženja novi muškarac u životu. I to nitko drugi nego markantni Šime Elez, aktualni 'Gospodin Savršeni'
FOTO Minea 'zapalila' Lisinski: Pogledajte tko je s njom slavio rođendan i 30 godina karijere
VELIKI NASTUP

FOTO Minea 'zapalila' Lisinski: Pogledajte tko je s njom slavio rođendan i 30 godina karijere

Renata Končić Minea u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u srijedu je koncertom proslavila 48. rođendan, ali i 30 godina glazbene karijere, a na slavlje su joj stigli i brojni poznati
FOTO Trump došao u posjet, ali sve oči bile su na Melaniji, Kate i Camilli. Pogledajte te outfite!
ELEGANCIJA I DIPLOMACIJA

FOTO Trump došao u posjet, ali sve oči bile su na Melaniji, Kate i Camilli. Pogledajte te outfite!

Prvog dana državnog posjeta Donalda Trumpa Ujedinjenom Kraljevstvu, kraljica Camilla i prva dama SAD-a Melania Trump razgovarale su u društvu princeze Kate te zajedno uživale u svečanoj vožnji škotskom kočijom do dvorca Windsor.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025