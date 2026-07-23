Maja Šuput mamila poglede u bikiniju, a evo gdje je bio Šime

Dok je Maja Šuput (46) na društvenim mrežama nizala vruće kadrove u nježno ružičastom bikiniju i pokazivala figuru iz svih kutova, mnogi su se pitali gdje je njezin bivši dečko Šime Elez (27). Nekoliko sati kasnije stigao je i odgovor. Prošlogodišnji Gospodin Savršeni javio se iz svog Splita, i to u dobro poznatom društvu.

Šime je bio na plaži u društvu voditeljice i diplomirane odgojiteljice Emine Pršić Prasnikar, njezina supruga Vedrana Prasnikara, Jole i njegove supruge Ane Čagalj.

- Pozadina je AI radi djece na plaži, ljudi su stvarni. Život je lijep - napisala je Emina uz zajedničku fotografiju.

Foto: Instagram

Šime i Maja već neko vrijeme žive odvojene živote. Pjevačica je njihov prekid potvrdila krajem svibnja, kad su je novinari pitali je li Šime pratio nastup Davida Balinta, koji se u emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato' transformirao upravo u nju.

- Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu - rekla je tad Maja za Showbuzz.

Nedugo zatim oglasio se i Šime.

- Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati, stoga ne planiram davati daljnje komentare na tu temu - poručio je za Net.hr.

Foto: Instagram

Njihova ljubavna priča počela je prije nešto više od godinu dana. Šime je u jednoj anketi između Maje i Franke Batelić izabrao Franku, pa ga je Maja zbog toga javno bocnula. Već idućeg jutra nazvao ju je videopozivom, a potom su se upoznali na Story Hall of Fameu, gdje su razgovarali cijelu večer. Ostali su u kontaktu, zajedno snimili spot za Majinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari', a nedugo zatim više nisu skrivali da su zajedno.