Maja Šuput nije htjela pozirati novinarima jer su je zvali ‘Ana’

Backstage je mjesto zamišljeno za druženje s izvođačima nakon što otpjevaju. Barem su mi tako rekli prije početka Music Award Ceremony, prve regionalne dodjele glazbenih nagrada... Nakon dva sata čekanja u Štark Areni u Beogradu bez da je itko od zvijezda 'primirisao' backstageu, pojavila se apsolutna zvijezda večeri, folk pjevačica Jelena Karleuša (40).

Kad su se gotovo svi kolege pokupili kako bi poslušali nastupe, Jelena Karleuša se pokušala iskrasti iz dvorane. Bilo je to samo nekoliko minuta nakon što je u uskom šljokičastom korzetu skakutala po pozornici i izvodila pjesmu 'LaJK'.

Kroz garderobu je ušla tajno, u pratnji svojih plesačica i tima koji uključuje brojno osiguranje. Ali naišla je na mene i kolegu fotoreportera iz jednih srpskih novina. Po izrazu njezina lica vidjeli smo da nas nije očekivala jer je mislila da je uspjela “zbrisati”.

- Jelena, može pitanje? - govorili smo pokušavajući na pristojan način izvući neku izjavu od pjevačice koja je zadnjih mjesec dana u jeku seks-skandala. Već sekundu nakon toga uslijedili su galama, krš i lom.

- Šta radiš, šta radiš? - urlao je jedan od 'gorila' iz Karleušina tima na fotoreportera, kojeg je ubrzo i odgurnuo. Cijeli tim je zatim pozornost usmjerio na mene i nisu me ispuštali iz vida.

- Drži onoga s mobitelom. Drži ga! Šta radiš? - vikao je u mojem smjeru dok su mi drugi članovi njezina tima prekrivali kameru. Nastali su opći kaos i naguravanje. I nisu nas prestajali gurati sve dok im se nismo maknuli s puta, kad su pobjegli u nepoznatom pravcu.

Otišli su bez ikakve isprike, što bi bila logična reakcija već kad su nas napali. I ništa mi nije bilo jasno jer je to bila ista ona osoba koja je do maloprije na pozornici apelirala na međusobno poštovanje i govorila kako je pod općim napadom. E pa, moja Jelena, za međusobno poštovanje trebaju dvije strane. A s tvoje strane, moramo priznati, na to nismo naišli...

Čim je počeo svirati klavir i pjevati, Petru Graši (42) je ispala slušalica iz uha. S njom se ‘borio’ još neko vrijeme tijekom nastupa na MAC-u. Takvih problema nije imala Nikolina Ristović ex Pišek (42), koja se spremno naslikavala cijelu večer.

Maja Šuput (39) nije htjela pozirati srpskim novinarima jer su je zvali ‘Ana’ pa je pobjegla, a Jelena Veljača (37) pokazala je dekolte.