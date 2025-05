Maja Šuput: Nikad nisam izašla na izbore, imam razloge za to

Pa još nikad nisam bila na izborima! Da. Nikad nisam izašla na izbore. Imam dva razloga za to. Pod broj jedan - ja pratim politiku. Ne bi vjerovao, ali jedino što ja volim gledati su vijesti. Mene strašno interesiraju vijesti, što se dešava, hoćeš da je rat, hoćeš da je negdje bomba pala, kaže pjevačica Maja Šuput Tatarinov za IN Magazin ususret lokalnim izborima.

Prati domaću politiku i zna tko je tko i što tko radi, ali nikad nije imala želju izaći na izbore. Uvijek je mislila, kaže, da njezin glas neće ništa promijeniti.

- Neš ti moj glas, ne! Ali sad idem na ovo glasanje, za Zagreb - dodaje Šuput Tatarinov.

Foto: Instagram/Maja Šuput Tatarinov

Kaže da su je iz različitih stranaka zvali da se uključi u politiku, ali ona je odbila.

- Ljudi ne vole političare, a ja volim biti voljena! To je broj jedan. Ja sam tip koji voli biti likeable! Tko god vidi političare uvijek je 'Ah, taj je idiot!' Da čovjek napravi šta god na svijetu uvijek će biti idiot, kradljivac, lopov. Nikad nemaju dobar imidž, a ja ne bih voljela ne imati dobar imidž. Često su me zvali, ne bi vjerovao, ali često su me zvali da se uključim, ali niti imam vremena, niti me politika s te strane zanima - zaključuje pjevačica.

