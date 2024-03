Maja Šuput objavila novi spot, podsjeća na Marilyn Monroe: 'Voljela bih se okušati u glumi'

Nakon dulje pjevačke stanke, Maja Šuput (44) je objavila novi singl 'James Bond', a za In Magazin je progovorila o snimanju spota, kao i o svojim neostvarenim željama. U spotu je zaplesala u latinoameričkom ritmu, pa je otkrila da taj zadatak nije bio nimalo lagan.

- Toliko me boljelo tijelo nakon snimanja tog spota da sam rekla 'Kaj je ovo, ja koja odradim tri noći bez problema?!'... Ali to je moj ples, moje skakanje. Ovdje sam se morala nešto izvijat...hjaooo, boljele su me trepavice! Ono sve, svaka kost! Stvarno sam se izvijala do besvijesti - rekla je Maja.

Spot je u duhu 'starog Hollywooda', a Maja neodoljivo podsjeća na Marilyn Monroe.

- Mislim da sam kao pjevačica više Merlinka, a u nekom poslovnom svijetu sam James Bond - otkrila je Maja.

Također je otkrila da joj je upravo ulazak u glumačke vode neostvarena želja.

- Ta gluma je meni uvijek bila neostvareni dio u karijeri, ali kad si pjevač stalno nešto glumataš pred kamerom, pa lijevo pa desno! Iako je nama to prirodno i normalno, opet moraš malo glumatat - nasmijala se pjevačica.