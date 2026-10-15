Maja Šuput otkrila kako je kupila penthouse: 'Umrla sam za taj stan pjevajući, ali je moj'

Pjevačica i poduzetnica Maja Šuput gostovala je u trećoj epizodi podcasta BIG DEAL voditelja Vilibalda Vuce. U otvorenom i opuštenom razgovoru govorila je o počecima karijere, poslovnim odlukama, zaradi, štednji i ulaganju u nekretnine, ali i o putovanjima, dragim ljudima te majčinstvu koje joj je promijenilo životne prioritete. Osvrnula se i na oporezivanje napojnica na svadbama, a poseban trenutak dogodio se kada joj se tijekom snimanja pridružio sin Bloom.

Iako je javnost prvenstveno poznaje kao pjevačicu i televizijsko lice, Maja Šuput iza sebe ima i niz poduzetničkih projekata. U razgovoru s Vilibaldom Vucom otkrila je kako je od prvih honorara počela graditi financijsku sigurnost, zašto se nikada nije sramila nastupati na svadbama i što smatra svojim najvećim poslovnim uspjehom.

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Prisjećajući se početaka karijere, Šuput je ispričala kako u mladosti nije planirala postati pjevačica. Odrasla je okružena glazbenicima zahvaljujući ocu, poznatom glazbenom menadžeru, a pjevati je počela nakon što se zaljubila u bubnjara jednog benda.

Prvi ozbiljniji honorari brzo su joj promijenili pogled na posao i novac. Iako je u početku zarađeno uglavnom trošila na izlaske, ubrzo je počela štedjeti i planirati veće kupnje.

Posebno se osvrnula na godine tijekom kojih je, uz koncerte, neumorno nastupala na svadbama, iako su pojedini kolege na takve angažmane gledali s podsmijehom.

“Najskuplja subota je bila koju nisi radio. A ja se nisam sramila posla”, poručila je.

Objasnila je kako je upravo intenzivan rad na svadbama, kojim se bavila više od dvadeset godina, bio jedan od ključnih trenutaka njezine karijere.

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“To krvarenje na svadbama bio je big deal financijski, jer je to najgori posao koji možeš raditi, najteži, ali financijski je iznimno stabilan”, rekla je Šuput.

Govoreći o nastupima na svadbama, Maja Šuput dotaknula se i novca koji glazbenici dobivaju od gostiju, posebno kumova, tijekom izvođenja njezina hita “Svatovska”.

Na pitanje voditelja Vilibalda Vuce o najvećem iznosu koji je dobila, odbila je odgovoriti, prisjetivši se kako je jednom o tome javno govorila, nakon čega je, prema njezinim riječima, ta tema završila u medijima.

“To sam jedanput rekla, pa sam to slušala u novinama sto puta, pa je onda Porezna uvela da se mora platiti porez na to”, izjavila je Šuput pa se našalila: “Da, najbolje da ih nazovem i kažem - moj bend i ja smo skakali cijelu noć kumu po glavi, zaradili 300 eura pa evo dajte da vam platim.”

“Ja ne znam nikog tko je to prijavio. Ja ne znam nijedan bend koji je to prijavio ikad”, rekla je.

Na kraju se opet našalila..

“Ja otkad ste vi to uveli, ja od onda... Nema bakše. Nitko mi ništa ne daje. Tako da, evo, molim vas, spavajte mirno”, poručila je.

Foto: instagram

Jedan od važnijih dijelova razgovora bio je posvećen nekretninama i financijskoj samostalnosti.

Šuput je otkrila kako je s 19 godina počela živjeti sama, u stanu koji su joj osigurali roditelji. Godinama kasnije taj je stan, zajedno sa svom ušteđevinom, iskoristila za kupnju nekretnine u kojoj živi i danas.

“Dan-danas sam u tom stanu i kad samoj sebi kažem: 'Wow, to si sama kupila, sama.' Naravno da sam ponosna. Jer sam umrla za taj stan pjevajući, umrla. I rodila se 300 puta. Ali stan je moj. Ne može mi nitko ništa”, ispričala je.

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Naglasila je kako joj je upravo kupnja penthousea najveća životna investicija, ali i osobno postignuće na koje je posebno ponosna.

Zanimljivo je da, unatoč ljubavi prema nekretninama i svojoj financijskoj sigurnosti, nikada nije kupila apartman ili kuću na moru.

“Od nekretnina sam kupila samo taj svoj penthouse. Dugo sam željela kupiti nešto na moru i postoji razlog zašto nisam. Znala sam da ću, ako kupim nekretninu na moru, onda biti stalno zabijena u jednom mjestu. A ja to ne želim”, objasnila je.

Govoreći o poduzetništvu, Šuput se prisjetila razvoja brenda Majuška, koji je nastao nakon što je primijetila koliko njezini obožavatelji žele kupovati proizvode povezane s njezinim imenom.

Foto: Vjeko Mandić

Od promotivnih proizvoda, majica i kapa posao se proširio na dječje proizvode, a tijekom pandemije i na kozmetičke proizvode te dezinfekcijska sredstva. Otkrila je i kako je razvila vlastiti miris Šu-Šu, koji je poslije prodala Saponiji.

Za uspjeh poslovanja, smatra, posebno je važno povjerenje kupaca.

“Meni su moje ime i moj imidž u javnosti bitniji od materijalnog”, istaknula je, objasnivši kako si kao javna osoba ne može dopustiti da prodaje proizvode iza čije kvalitete ne stoji.

Otvoreno je govorila i o poslovnim pogreškama te činjenici da se svaki poduzetnik mora pomiriti s neuspjelim ulaganjima.

“Uložiš u deset proizvoda u nadi da će svih deset biti hit. A to je nemoguće. Negdje mora biti ta greška da bi negdje bila pobjeda”, rekla je.

Dotaknula se i novijeg poslovnog angažmana, aplikacije GoServe, u kojoj sudjeluje kao partnerica. Objasnila je kako je riječ o digitalnoj usluzi zamišljenoj kao osobni asistent koji korisnicima olakšava organizaciju svakodnevnih obveza.

Foto: Instagram

Iako puno radi, Šuput ne skriva da jednako intenzivno voli uživati u zarađenom novcu. Posebno mjesto u njezinu životu zauzimaju putovanja, dobri restorani i hoteli.

Otkrila je kako putovanja detaljno planira, osobito kada je riječ o gastronomiji.

“Ako idem sedam dana, ja bukiram sedam najboljih restorana”, ispričala je.

Za razliku od materijalnih stvari, upravo su joj iskustva ono na što najradije troši.

“Torbe i bunde me ne interesiraju. Ovo je iskustvo. Ovo nećeš zaboraviti. Jer neće te torba nikad podsjetiti na dobru večer”, rekla je Šuput, dodajući da sebe smatra velikim hedonistom.

Zbog Blooma odbila televizijski angažman: “Nema tih para”

Razgovor je dobio osobniji ton kada se otvorila tema majčinstva i odnosa sa sinom Bloomom.

Šuput je priznala kako joj je upravo majčinstvo promijenilo prioritete, a posebno se prisjetila razdoblja u kojem je istodobno nastupala vikendima i vodila televizijsku emisiju Ples sa zvijezdama.

Zbog iscrpljujućeg rasporeda, kaže, gotovo nije viđala sina vikendima, zbog čega je odlučila odbiti ponudu za vođenje sljedeće sezone.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek

“Nudili su mi sve na svijetu da vodim drugu sezonu, ali nisam, jer sam shvatila da ta tri mjeseca nisam cijeli vikend vidjela vlastito dijete”, ispričala je.

“Nema tih para, nema te televizije. Ja hoću negdje biti sa svojim djetetom.”

Dodala je kako je upravo zbog Blooma nakon toga odbila još nekoliko poslovnih projekata kako bi mogla provoditi više vremena s njim.

O njihovoj bliskosti govorila je s puno emocija, a tijekom razgovora Bloom joj se i pridružio pred kamerama, što je stvorilo jedan od najsimpatičnijih trenutaka epizode.

Na kraju razgovora Vilibald Vuco postavio joj je pitanje što bi voljela ostaviti Bloomu kada mu ne bi mogla ostaviti ni novac, ni nekretnine, ni materijalno nasljedstvo, nego samo jednu životnu lekciju.

Šuput nije dugo razmišljala.

“Da mora raditi. Mora raditi. Da ne znam koliko ima, mora raditi. Jednostavno, to te i oblikuje i stvori”, odgovorila je.

Objasnila je kako joj je važnije kakav će Bloom postati čovjek nego koliko će materijalnog naslijediti. Želi ga naučiti poštenju, odgovornosti, točnosti, lijepim manirama i radnim navikama.

“Uopće me ne zanima hoće li njemu nakon mene ostati tri stana, dva auta. Ali kakav ćeš ti biti čovjek ako nećeš raditi?”. zaključila je.