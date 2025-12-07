Maja Šuput snimila Bloomov neočekivani potez kraj bora!

Maja Šuput je na svom Instagramu podijelila trenutak ukrašavanja blagdanskog bora u krugu obitelji. Uz malu pomoć svoga sina Blooma Tatarinova, okitili su bor raskošnim ukrasima — lampicama, kuglicama u bordo, zlatnim i srebrnim nijansama, velikim kariranim vrpcama… A ono što je cijeloj dekoraciji dalo poseban štih bile su plišane igračke — baš po Bloomovoj želji.

Kako je Maja napisala u storyju: „Bloom je htio teddy-bear bor, pa ajmo probat…“ — i zaista, bor je odzvanjao blagdanskom razigranošću. Bloom, odjeven u šareni kombinezon, aktivno je sudjelovao u ukrašavanju i sa zadovoljstvom raspoređivao plišance po granama.

Foto: Instagram

Na kraju ukrašavanja dogodio se još jedan simpatičan trenutak: mališan je ispod bora stavio … pancericu, uvjeren da će tako dobiti veći poklon od Svetog Nikole. Kada ga je Maja upitala što radi, on je skromno objasnio da želi da poklon stane u pancericu — iako su u stanu bile i manje čizmice.

Foto: Instagram

Maja je komentirala: „Ali ljubavi… znaš da imamo i manjih čizmica doma.“ Na što je Bloom uzvratio: „Ali to su velike koje mogu stati.“ A kad ga je pitala znači li to da očekuje veliki poklon, on je smireno odgovorio: „Ne — onda će stati unutra.“

Na kraju, kroz smijeh i veselje, Maja je zaključila: „Baš ćemo vidjeti što je Sveti Nikola pripremio.“