Maja Šuput snimila Bloomov neočekivani potez kraj bora!

Foto: Instagram

Tijekom zajedničkog ukrašavanja bora, Bloomov spontani postupak izazvao je Majinu iznenađenu reakciju i nasmijao sve koji su vidjeli snimku

Maja Šuput je na svom Instagramu podijelila trenutak ukrašavanja blagdanskog bora u krugu obitelji. Uz malu pomoć svoga sina Blooma Tatarinova, okitili su bor raskošnim ukrasima — lampicama, kuglicama u bordo, zlatnim i srebrnim nijansama, velikim kariranim vrpcama… A ono što je cijeloj dekoraciji dalo poseban štih bile su plišane igračke — baš po Bloomovoj želji.  

Kako je Maja napisala u storyju: „Bloom je htio teddy-bear bor, pa ajmo probat…“ — i zaista, bor je odzvanjao blagdanskom razigranošću. Bloom, odjeven u šareni kombinezon, aktivno je sudjelovao u ukrašavanju i sa zadovoljstvom raspoređivao plišance po granama.  

Foto: Instagram

Na kraju ukrašavanja dogodio se još jedan simpatičan trenutak: mališan je ispod bora stavio … pancericu, uvjeren da će tako dobiti veći poklon od Svetog Nikole. Kada ga je Maja upitala što radi, on je skromno objasnio da želi da poklon stane u pancericu — iako su u stanu bile i manje čizmice.  

Foto: Instagram

Maja je komentirala: „Ali ljubavi… znaš da imamo i manjih čizmica doma.“ Na što je Bloom uzvratio: „Ali to su velike koje mogu stati.“ A kad ga je pitala znači li to da očekuje veliki poklon, on je smireno odgovorio: „Ne — onda će stati unutra.“  

očarao žiri Maja Šuput prije četiri godine hvalila Jakova Jozinovića: 'Ja ovo uopće nisam očekivala...'
Maja Šuput prije četiri godine hvalila Jakova Jozinovića: 'Ja ovo uopće nisam očekivala...'

Na kraju, kroz smijeh i veselje, Maja je zaključila: „Baš ćemo vidjeti što je Sveti Nikola pripremio.“  

