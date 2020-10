Maja Šuput snimila 'trudnički' video: Mazi se po trbuhu i pleše

Pozirala je u bijeloj haljini kojom je istaknula dekolte, a stajling je upotpunila velikim naušnicama i ogrlicom. U opis je napisala: 'Omiljen look mog muža, kaže da sam mu tu top pa evo'

<p>Pjevačica<strong> Maja Šuput Tatarinov</strong> (41) je prije nekoliko dana na Instagramu priznala da je trudna, a nakon toga ne prestaje objavljivati fotografije i videa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sada je pozirala u bijeloj haljini kojom je istaknula dekolte, a stajling je upotpunila velikim naušnicama i ogrlicom.</p><p>- Omiljen look mog muža, kaže da sam mu tu top pa evo... - napisala je u opis objave, a fanove je 'počastila' i snimkom na kojoj pleše i mazi se po trbuhu.</p><p>Dobila je hrpu komplimenata.</p><p>- Look je predivan, a i lijepa trudnica također - napisala joj je obožavateljica.</p><p>Inače, pjevačica je u razgovoru za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/maja-suput-otkrila-detalje-prve-trudnoce---623379.html">IN magazin</a> Nove TV otkrila kako su na trudnoću reagirali suprug <strong>Nenad</strong> (36) i njezina majka.</p><p>- On je počeo plakati, kao i svaki pošteni budući otac. Ali to je baš bilo lijepo, prvi put sam vidjela da čovjek plače. I onda sve dalje ide svojim tijekom, ali definitivno je sve obilježio zakon šutnje jer eto, zbog moje pozicije saznali bi svi više, manje da sam rekla više ljudi. Znalo je točno pet ljudi - ispričala je Maja.</p><p>- A mama, mama je tek u imenima. Vježba da bi mogla izdržati taj tempo za bebu, tako da je svaki dan na kućnom biciklu da može trčati za bebom i to je idealna motivacija za držat dobru kondiciju - dodala je.</p>