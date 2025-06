Maja Šuput u donjem rublju je oduševila sve! 'Bomba si, ženo'

Nema te situacije iz koje Maja Šuput ne izađe sa stilom, i još u štiklama. Nakon što je otkrila da je njezin brak s Nenadom Tatarinovom završio, pjevačica se nije povukla ni dramatično nestala s društvenih mreža. Dapače, djeluje snažnije, vedrije, i ako pitate njezine pratitelje, bolje nego ikad.

Tako je ovih dana, dok je sunce zalazilo nad Splitom, Maja u crnom kompletu samouvjereno pozirala. U nekoliko kadrova pokazala je i elegantno donje rublje. Fanovi su to, naravno, dočekali oduševljeno.

'Bome požar', 'Koja žena', 'Goriš, Majo', 'Prava bomba', nizali su se komplimenti.

A kad je riječ o objavi razvoda, Maja ju je odradila dostojanstveno. Vijest je, naravno, odjeknula, budući da su godinama slovili za jedan od najskladnijih parova domaće scene. Zanimljivo je da je još prošle godine u jednom intervjuu govorila kako zamišlja vlastiti razvod, ako bi ikad do njega došlo.

- Ja ne mogu shvatiti da iz poštovanja prema nekakvom životu bivšem koji su imali zajedno ili prema obitelji ili djeci, da ne mogu ostat suzdržani. Ja nikad, ali baš nikad, ne bih jednog dana, ne daj Bože, oplela i rekla 'moj muž je bla bla bla - rekla je za Story i nastavila:

- Naravno, ja sam showbizzer i zanima me tko se spanđao s kim, tko se razveo, ali ne kliknem da saznam zašto se netko razveo jer sam sigurna da samo to dvoje ljudi znaju zašto su se rastali.

Kad je došlo vrijeme za objavu, Maja je ostala dosljedna tim riječima. Nije bilo prebacivanja krivnje, niti potrebe za previše detalja. Samo jasno i mirno objašnjenje.

- Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu "hvala ti na svemu i sretno dalje". Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom! - napisala je na Instagramu.

Nenad Tatarinov je za 24sata istaknuo kako je Maja to 'vrlo transparentno iznijela' i da se tu više nema 'puno reći'.

- Mi smo i dalje u odličnim odnosima, kao što i sami možete vidjeti. Ipak nas veže naša velika ljubav prema sinu. Zajedno i putujemo, a to ne možete ako se s nekim ne slažete dobro. Razvod je davno iza nas, samo smo se sad dogovorili da to Maja i javno obznani i stane na kraj svim pričama - rekao je.

Pjevačica i poduzetnik zaljubili su se 2017., vjenčali u svibnju 2019., a dvije godine kasnije rodio im se i sin.

