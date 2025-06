Maja Šuput: 'Vijest o razvodu sam objavila jer me natjerala sila, dobivam svakakve ponude'

Prošlog je tjedna odjeknula vijest da se Maja Šuput nakon 6 godina braka razvodi od supruga Nenada Tatarinova s kojim ima sina Blooma, a sada je u podcastu Večernjeg lista otkrila kako je opet biti slobodna žena te zašto je baš prošlog tjedna objavila vijest o razvodu braka.

- U mojoj se glavi nije ništa promijenilo s obzirom na to da sam ja u ovom statusu već neko vrijeme. Nisam ja sebe iznenadila kao vas prije koji dan svojom objavom. Nisam vas ni željela tako iznenaditi, no natjerala me sila da to tako objavim. Doznala sam da će mediji objaviti tu vijest pa sam ja onda stisnula gas - otkrila je Maja.

Nakon objave da se rastala, kaže, krenule su stizati svakakve poruke.

- Eto, normalno je sve, osim što je iznimno, iznimno puno ponuda stiglo za vikend. Cijeli sam vikend pjevala i vozila se s jednog kraja naše zemlje na drugi, a mobitel mi nije prestao "gorjeti". Nisam željela čitati članke jer mi je to bilo stvarno previše. Zapravo, to je previše za svačiji ukus, a pogotovo za aktera. Pa sam čitala poruke u DM-u (Instagram-poruke) i mogu vam reći da se ljudi stvarno ne srame - rekla je Maja.

Maja je Nenada upoznala 2017. godine, a dvije godine kasnije uplovili su u bračnu luku. Par je poručio i kako nakon razvoda ostaju u dobrim odnosima.

- Mi smo i dalje u odličnim odnosima, kao što i sami možete vidjeti. Ipak nas veže naša velika ljubav prema sinu. Zajedno i putujemo, a to ne možete ako se s nekim ne slažete dobro. Razvod je davno iza nas, samo smo se sad dogovorili da to Maja i javno obznani i stane na kraj svim pričama - rekao je Nenad prošlog tjedna za 24sata.