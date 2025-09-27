Obavijesti

Show

Komentari 0
NAJAVILA LUDU ZABAVU

Maja Šuput za 24sata: U novoj sezoni 'Supertalenta' bit će smijeha, suza, ali i šokova...

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 6 min
Maja Šuput za 24sata: U novoj sezoni 'Supertalenta' bit će smijeha, suza, ali i šokova...
9
Foto: NOVA TV

Kraljica fešti i bina, Maja Šuput, obećava ludu zabavu, dok publika iščekuje njezin outfite, a ona otkriva: Marko će otići ‘level up’

Potraga za talentima ponovno počinje! Nova, 12. sezona 'Supertalenta' donosi najviše emocija, adrenalin, estetiku, neobičnost, moć, najsmješnije trenutke i najveća iznenađenje do sada. Samo jedan dan nas dijeli od početka emitiranja još jedne, nove sezone najpoznatijeg talent showa u svijetu, koji se ponovno vraća na male ekrane sa svojom 12. sezonom, donoseći novu eru nevjerojatnih talenata.

Nakon više od desetljeća emitiranja, megapopularan show 'Supertalent' ostaje sinonim za vrhunsku zabavu, a nova potraga za talentima koji će oduševiti, iznenaditi, šokirati i dirnuti publiku počinje u nedjelju.

'NEMA DALJE OD OVOG' Maja Šuput objavila je fotke s rođendana: Uz nju je bio i Šime, pogledajte kako je proslavila
Maja Šuput objavila je fotke s rođendana: Uz nju je bio i Šime, pogledajte kako je proslavila

Što nas očekuje u ovoj, možda najboljoj sezoni dosad, otkriva nam Maja Šuput koja se, uz dobro poznate i uhodane članove žirija - Davora Bilmana, Fabijana Pavla Medvešeka i Martine Tomčić - vraća u svoju stručnu ulogu, spremna pratiti nastupe kandidata i odlučivati tko od njih zaslužuje prolazak u daljnje krugove.

Foto: NOVA TV

- Očekujte pravi spektakl! 'Supertalent' je jedan od najdugovječnijih showova na malim ekranima, a kroz sezone smo se mi u žiriju, a onda i gledatelji, uvjerili da svaka nova sezona podigne ljestvicu još više. Mi smo se ove godine baš potrudili donijeti kvalitetnu zabavu, pravu emociju i puno iznenađenja. Publika će se s nama smijati, plakati, ostati u šoku i doživjeti pravi rollercoaster emocija - otkriva Šuput najavljujući spektakl kakav još nismo vidjeli - od suza i snažnih emocija pa do urnebesnih antitalenata, kandidati su pokazali baš sve.

Dosad neviđeno

Natjecatelji spremni pokazati svoje nevjerojatne talente kroz audicijske epizode borit će se za prolazak u polufinale, a za one koji najviše oduševe žiri rezerviran je prestižni zlatni gumb, koji osigurava izravni prolazak u polufinale. Tijekom nove sezone publika može očekivati još veće i uzbudljivije točke, spektakularne nastupe, neponovljive izvedbe, scenske uspjehe, ali i poneke neuspjehe te neshvaćene umjetnike, a sve to uz vrhunsku zabavu za cijelu obitelj.

- Imamo toliko raznolike kandidate da smo mi, kao članovi žirija koji su dosad vidjeli apsolutno svakakve talente (ili smo barem mislili da smo sve vidjeli), opet vidjeli nešto potpuno novo i dosad neviđeno. Od nevjerojatnih glasova, fantastičnih plesnih točaka, pa sve do ljudi koji prkose svim pravilima fizike! Bit će i bizarnih trenutaka, ali i onih u kojima se naježite od emocija. Rekla bih da je 12. sezona svojevrsni jackpot po pitanju raspona talenata - uvjerena je vrckasta pjevačica.

Foto: NOVA TV

Dolaze i tri skladištara

Gledatelji će kroz deset audicijskih epizoda upoznati čak stotinjak natjecatelja čiji će nastupi nasmijati, iznenaditi, oduševiti, ali i dirnuti do suza.

Na scenu će stati pjevači, plesači, komičari i akrobati, ali i talenti kakve gledatelji do sada nisu imali prilike vidjeti. Od ambidekstrije (sposobnost korištenja obje ruke, bez preferiranja jedne dominantne strane, što je rijetka pojava) i izbacivanja očiju, balansiranja na mačevima i limba, pa sve do heklanja, hipnoze, sviranja na gumenim igračkama i jodlanja, nova će sezona donijeti izvedbe koje pomiču granice i jamče nezaboravne trenutke.

Iza nevjerojatnih talenata često se kriju i neočekivana zanimanja, a upravo to ovu sezonu čini posebno uzbudljivom. Na pozornici će se tako naći čak tri skladištara koja će pokušati osvojiti žiri svojim glasom, a uz njih i kuhari, sobari, domaćice te brojni drugi natjecatelji sa svakodnevnim zanimanjima, koji će pokazati da izvanredni talenti žive svuda oko nas. Dok će najmlađi natjecatelj doći sa samo šest godina, u 'borbu' će ući i 83-godišnji natjecatelj, kao najstariji ovogodišnji kandidat.

Foto: NOVA TV

Osim neponovljivog žirija, za dobru atmosferu i nezaboravne trenutke pobrinut će se simpatični voditeljski dvojac Frano Ridjan i Igor Mešin, čiji humor i energija već godinama osvajaju publiku.

- Publika voli 'Supertalent' jer je odlična zabava za cijelu obitelj. Mogu se vidjeti svakakve točke, a s nekima se gledatelji mogu čak i poistovjetiti - rekao je Igor Mešin osvrćući se na popularnost showa.

Slično razmišlja i njegov kolega i suvoditelj Frano Ridjan, koji naglašava posebnost nove sezone.

- Svake godine dođe netko novi, svaka generacija donosi nešto svoje, a sve što je novo i dovoljno kvalitetno završi kod nas na Novoj TV - poručuje Frano.

Fešta godine Šuput nazdravila godinama i razvodu, a sve oči bile na Šimi: Nikad neću zaboraviti ljubav
Šuput nazdravila godinama i razvodu, a sve oči bile na Šimi: Nikad neću zaboraviti ljubav

Da je snimanje bilo uzbudljivo i zabavno, kako na pozornici, tako i iza kulisa, potvrdila je Maja ističući kako smijeha, ali i pokojih suza i 'peckalica' nije nedostajalo.

- Kad bih morala izdvojiti neke anegdote, ovaj odgovor ne bi imao kraja! Čim se nas četvero okupimo u žiriju, uz naše drage voditelje Franu i Igora, počinje show. Bilo je svega - od suza do pucanja od smijeha, pa tu i tamo neka nesuglasica oko mišljenja o nastupu. No vjerujte, najzabavnije je ono što publika ne vidi, kad se kamere ugase, a mi se potpuno opustimo. Mi smo kao mala obitelj. Ponekad smo jednoglasni u svojim odlukama, a naravno da bude tu i različitih mišljenja, što i je ljepota žiriranja. Nikad to nisu ozbiljne nesuglasice, već više simpatična nadmudrivanja koja završe smijehom. Atmosfera je uvijek vesela i pozitivna, a to je jedan od razloga zašto uvijek ponavljam da je 'Supertalent' moj omiljeni projekt - kaže kraljica hrvatske estrade, čije odjevne kombinacije ni ove sezone nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

'Kad styling priča...'

- I na tom polju, naravno, pripremamo brojna iznenađenja. Kao što sam prije rekla da možete očekivati raznolike talente, isto vrijedi i za odjevne kombinacije. Marko će otići 'level up', to se od njega već očekuje, a ja mu vjerujem do zadnjeg detalja. Ove sezone ćete vidjeti kombinacije koje su glamurozne, teatralne, moderne, neočekivane i odvažne. Volim kad styling ima priču, a kod mene će svaki look biti mali show sam za sebe - kaže Maja, koja često do posljednjeg trenutka ni sama ne zna što joj uigrana ekipa stilista sprema.

Foto: NOVA TV

Naime, dečki imaju svoju, privatnu grupu u kojoj se međusobno dogovaraju kakvu će kosu u kojoj emisiji Maja imati, koju haljinu, kakav make up, nokte... I onda ona samo sjedne i iznenadi se baš poput gledatelja.

Megapopularnu emisiju uzbudljivo očekuje i Majin 4-godišnji sin Bloom, ljubitelj glazbe koji i sam pokazuje svoje pjevačke sposobnosti, što se da vidjeti u mnogobrojnim snimkama koje mama Maja nesebično dijeli sa svojim fanovima na društvenim mrežama. U njima se može vidjeti kako simpatični dječak pjeva omiljene hitove, uglavnom dok se vozi u autu prema raznim destinacijama. Stoga nije čudo kako maleni Bloom već zna i za najzabavniji obiteljski show na televiziji, u kojem nije isključeno da će jednoga dana i sam zapjevati poput mame.

'Spajam poslovno i privatno'

- Naravno da zna za 'Supertalent' i veselimo se gledati ga zajedno. Djeca uvijek reagiraju iskreno i najdraže mi je vidjeti njegovu radost dok gleda nastupe. On obožava glazbu, to ste već mogli vidjeti bezbroj puta na mojim društvenim mrežama, pa me ne bi čudilo da i sam poželi jednog dana nastupiti (smijeh) - iskreno će Maja, koja uspješno žonglira posao i privatan život.

Naime, mnogobrojne gaže, putovanja, koncerti i ubrzani ritam koji takav tempo podrazumijeva ne sprečavaju je da obavlja i privatne obaveze jer je, potvrđuje, jako dobro organizirana, a česti suputnik na njezinim brojnim putovanjima upravo je njezina najveća životna sreća i radost - maleni Bloom.

- Kad se sve moje poslovne i privatne obaveze zbroje, jasno je da imam previše obaveza, a premalo vremena, ali navikla sam na takav ritam. Nekad sama sebe iznenadim kad vidim što sve uspijem obaviti u jednom danu. Nije tajna da puno radim, ali uvijek nastojim iskombinirati da u poslovne obaveze, koje uključuju puno koncerata i putovanja iz jednoga grada u drugi, uvrstim i vrijeme za sebe i obitelj. Tako je Bloom česti suputnik na tim putovanjima i obavezno uvijek izdvojim vrijeme za neke naše aktivnosti, bilo da je to igra, šetnja, neka fina klopa ili slično - kaže brižna mama, koja je u jednom zagrebačkom restoranu nedavno proslavila 46. rođendan.

Foto: Instagram

Društvo su joj pravili kolege Sandi Cenov, Jole, dugogodišnji prijatelj i stilist Marko Grubnić te markantni Splićanin Šime Elez, koji se također uhvatio mikrofona i zapjevao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Cure, sve vam se vidi! One vole 'gole haljine' i ponosno su pokazale bradavice, guzu...
GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH

FOTO Cure, sve vam se vidi! One vole 'gole haljine' i ponosno su pokazale bradavice, guzu...

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
Nova drama na pomolu? Goran je blokirao Hanu, a ona mu odgovorila: 'Kad je već tako...'
NAKON PREKIDA

Nova drama na pomolu? Goran je blokirao Hanu, a ona mu odgovorila: 'Kad je već tako...'

Nakon sedam zajedničkih godina, hrvatsku javnost iznenadio je prekid jednog od najpopularnijih parova, Hane Rodić i Gorana Jurenca. Nekoliko mjeseci nakon tog događaja, Hana je odlučila progovoriti
Ema je napustila 'Život na vagi': Žena u ciklusu može navući kila, muškarci to ne mogu shvatiti
NITKO TO NIJE OČEKIVAO

Ema je napustila 'Život na vagi': Žena u ciklusu može navući kila, muškarci to ne mogu shvatiti

Natjecateljica je izgubila 0,8 kilograma, odnosno 0,7 posto tjelesne mase, što ju je smjestilo na samo dno ljestvice. Odmah se povela rasprava o mogućim razlozima tako lošeg rezultata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025