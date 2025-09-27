Maja Šuput za 24sata: U novoj sezoni 'Supertalenta' bit će smijeha, suza, ali i šokova...

Potraga za talentima ponovno počinje! Nova, 12. sezona 'Supertalenta' donosi najviše emocija, adrenalin, estetiku, neobičnost, moć, najsmješnije trenutke i najveća iznenađenje do sada. Samo jedan dan nas dijeli od početka emitiranja još jedne, nove sezone najpoznatijeg talent showa u svijetu, koji se ponovno vraća na male ekrane sa svojom 12. sezonom, donoseći novu eru nevjerojatnih talenata.

Nakon više od desetljeća emitiranja, megapopularan show 'Supertalent' ostaje sinonim za vrhunsku zabavu, a nova potraga za talentima koji će oduševiti, iznenaditi, šokirati i dirnuti publiku počinje u nedjelju.

Što nas očekuje u ovoj, možda najboljoj sezoni dosad, otkriva nam Maja Šuput koja se, uz dobro poznate i uhodane članove žirija - Davora Bilmana, Fabijana Pavla Medvešeka i Martine Tomčić - vraća u svoju stručnu ulogu, spremna pratiti nastupe kandidata i odlučivati tko od njih zaslužuje prolazak u daljnje krugove.

Foto: NOVA TV

- Očekujte pravi spektakl! 'Supertalent' je jedan od najdugovječnijih showova na malim ekranima, a kroz sezone smo se mi u žiriju, a onda i gledatelji, uvjerili da svaka nova sezona podigne ljestvicu još više. Mi smo se ove godine baš potrudili donijeti kvalitetnu zabavu, pravu emociju i puno iznenađenja. Publika će se s nama smijati, plakati, ostati u šoku i doživjeti pravi rollercoaster emocija - otkriva Šuput najavljujući spektakl kakav još nismo vidjeli - od suza i snažnih emocija pa do urnebesnih antitalenata, kandidati su pokazali baš sve.

Dosad neviđeno

Natjecatelji spremni pokazati svoje nevjerojatne talente kroz audicijske epizode borit će se za prolazak u polufinale, a za one koji najviše oduševe žiri rezerviran je prestižni zlatni gumb, koji osigurava izravni prolazak u polufinale. Tijekom nove sezone publika može očekivati još veće i uzbudljivije točke, spektakularne nastupe, neponovljive izvedbe, scenske uspjehe, ali i poneke neuspjehe te neshvaćene umjetnike, a sve to uz vrhunsku zabavu za cijelu obitelj.

- Imamo toliko raznolike kandidate da smo mi, kao članovi žirija koji su dosad vidjeli apsolutno svakakve talente (ili smo barem mislili da smo sve vidjeli), opet vidjeli nešto potpuno novo i dosad neviđeno. Od nevjerojatnih glasova, fantastičnih plesnih točaka, pa sve do ljudi koji prkose svim pravilima fizike! Bit će i bizarnih trenutaka, ali i onih u kojima se naježite od emocija. Rekla bih da je 12. sezona svojevrsni jackpot po pitanju raspona talenata - uvjerena je vrckasta pjevačica.

Foto: NOVA TV

Dolaze i tri skladištara

Gledatelji će kroz deset audicijskih epizoda upoznati čak stotinjak natjecatelja čiji će nastupi nasmijati, iznenaditi, oduševiti, ali i dirnuti do suza.

Na scenu će stati pjevači, plesači, komičari i akrobati, ali i talenti kakve gledatelji do sada nisu imali prilike vidjeti. Od ambidekstrije (sposobnost korištenja obje ruke, bez preferiranja jedne dominantne strane, što je rijetka pojava) i izbacivanja očiju, balansiranja na mačevima i limba, pa sve do heklanja, hipnoze, sviranja na gumenim igračkama i jodlanja, nova će sezona donijeti izvedbe koje pomiču granice i jamče nezaboravne trenutke.

Iza nevjerojatnih talenata često se kriju i neočekivana zanimanja, a upravo to ovu sezonu čini posebno uzbudljivom. Na pozornici će se tako naći čak tri skladištara koja će pokušati osvojiti žiri svojim glasom, a uz njih i kuhari, sobari, domaćice te brojni drugi natjecatelji sa svakodnevnim zanimanjima, koji će pokazati da izvanredni talenti žive svuda oko nas. Dok će najmlađi natjecatelj doći sa samo šest godina, u 'borbu' će ući i 83-godišnji natjecatelj, kao najstariji ovogodišnji kandidat.

Foto: NOVA TV

Osim neponovljivog žirija, za dobru atmosferu i nezaboravne trenutke pobrinut će se simpatični voditeljski dvojac Frano Ridjan i Igor Mešin, čiji humor i energija već godinama osvajaju publiku.

- Publika voli 'Supertalent' jer je odlična zabava za cijelu obitelj. Mogu se vidjeti svakakve točke, a s nekima se gledatelji mogu čak i poistovjetiti - rekao je Igor Mešin osvrćući se na popularnost showa.

Slično razmišlja i njegov kolega i suvoditelj Frano Ridjan, koji naglašava posebnost nove sezone.

- Svake godine dođe netko novi, svaka generacija donosi nešto svoje, a sve što je novo i dovoljno kvalitetno završi kod nas na Novoj TV - poručuje Frano.

Da je snimanje bilo uzbudljivo i zabavno, kako na pozornici, tako i iza kulisa, potvrdila je Maja ističući kako smijeha, ali i pokojih suza i 'peckalica' nije nedostajalo.

- Kad bih morala izdvojiti neke anegdote, ovaj odgovor ne bi imao kraja! Čim se nas četvero okupimo u žiriju, uz naše drage voditelje Franu i Igora, počinje show. Bilo je svega - od suza do pucanja od smijeha, pa tu i tamo neka nesuglasica oko mišljenja o nastupu. No vjerujte, najzabavnije je ono što publika ne vidi, kad se kamere ugase, a mi se potpuno opustimo. Mi smo kao mala obitelj. Ponekad smo jednoglasni u svojim odlukama, a naravno da bude tu i različitih mišljenja, što i je ljepota žiriranja. Nikad to nisu ozbiljne nesuglasice, već više simpatična nadmudrivanja koja završe smijehom. Atmosfera je uvijek vesela i pozitivna, a to je jedan od razloga zašto uvijek ponavljam da je 'Supertalent' moj omiljeni projekt - kaže kraljica hrvatske estrade, čije odjevne kombinacije ni ove sezone nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

'Kad styling priča...'

- I na tom polju, naravno, pripremamo brojna iznenađenja. Kao što sam prije rekla da možete očekivati raznolike talente, isto vrijedi i za odjevne kombinacije. Marko će otići 'level up', to se od njega već očekuje, a ja mu vjerujem do zadnjeg detalja. Ove sezone ćete vidjeti kombinacije koje su glamurozne, teatralne, moderne, neočekivane i odvažne. Volim kad styling ima priču, a kod mene će svaki look biti mali show sam za sebe - kaže Maja, koja često do posljednjeg trenutka ni sama ne zna što joj uigrana ekipa stilista sprema.

Foto: NOVA TV

Naime, dečki imaju svoju, privatnu grupu u kojoj se međusobno dogovaraju kakvu će kosu u kojoj emisiji Maja imati, koju haljinu, kakav make up, nokte... I onda ona samo sjedne i iznenadi se baš poput gledatelja.

Megapopularnu emisiju uzbudljivo očekuje i Majin 4-godišnji sin Bloom, ljubitelj glazbe koji i sam pokazuje svoje pjevačke sposobnosti, što se da vidjeti u mnogobrojnim snimkama koje mama Maja nesebično dijeli sa svojim fanovima na društvenim mrežama. U njima se može vidjeti kako simpatični dječak pjeva omiljene hitove, uglavnom dok se vozi u autu prema raznim destinacijama. Stoga nije čudo kako maleni Bloom već zna i za najzabavniji obiteljski show na televiziji, u kojem nije isključeno da će jednoga dana i sam zapjevati poput mame.

'Spajam poslovno i privatno'

- Naravno da zna za 'Supertalent' i veselimo se gledati ga zajedno. Djeca uvijek reagiraju iskreno i najdraže mi je vidjeti njegovu radost dok gleda nastupe. On obožava glazbu, to ste već mogli vidjeti bezbroj puta na mojim društvenim mrežama, pa me ne bi čudilo da i sam poželi jednog dana nastupiti (smijeh) - iskreno će Maja, koja uspješno žonglira posao i privatan život.

Naime, mnogobrojne gaže, putovanja, koncerti i ubrzani ritam koji takav tempo podrazumijeva ne sprečavaju je da obavlja i privatne obaveze jer je, potvrđuje, jako dobro organizirana, a česti suputnik na njezinim brojnim putovanjima upravo je njezina najveća životna sreća i radost - maleni Bloom.

- Kad se sve moje poslovne i privatne obaveze zbroje, jasno je da imam previše obaveza, a premalo vremena, ali navikla sam na takav ritam. Nekad sama sebe iznenadim kad vidim što sve uspijem obaviti u jednom danu. Nije tajna da puno radim, ali uvijek nastojim iskombinirati da u poslovne obaveze, koje uključuju puno koncerata i putovanja iz jednoga grada u drugi, uvrstim i vrijeme za sebe i obitelj. Tako je Bloom česti suputnik na tim putovanjima i obavezno uvijek izdvojim vrijeme za neke naše aktivnosti, bilo da je to igra, šetnja, neka fina klopa ili slično - kaže brižna mama, koja je u jednom zagrebačkom restoranu nedavno proslavila 46. rođendan.

Foto: Instagram

Društvo su joj pravili kolege Sandi Cenov, Jole, dugogodišnji prijatelj i stilist Marko Grubnić te markantni Splićanin Šime Elez, koji se također uhvatio mikrofona i zapjevao.