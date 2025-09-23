Obavijesti

Šuput nazdravila godinama i razvodu, a sve oči bile na Šimi: Nikad neću zaboraviti ljubav

Ako ste mislili da je Maja Šuput u nedjelju 'samo' proslavila svoj 46. rođendan u Botanistu, varate se. Tek je naknadno otkrila da njezin glamurozni tulum nije bio samo rođendanski, nego i razvodni. Da, dobro ste pročitali: 'Divorce & Birthday party'. Dok bi mnogi kraj braka dočekali u tišini i tuzi, Maja je sve pretvorila u feštu.
- Divorce & Birthday party. Nikad neću zaboraviti ovu noć, ovu proslavu, ove predivne ljude i našu ljubav ... Bilo je toliko dobro da mi ni sad nije dobro. Hvala vam ljudi , obožavam vas - poručila je u utorak na Instagramu uz niz fotki sa slavlja. | Foto: Instagram
