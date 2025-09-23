Šuput nazdravila godinama i razvodu, a sve oči bile na Šimi: Nikad neću zaboraviti ljubav

Ako ste mislili da je Maja Šuput u nedjelju 'samo' proslavila svoj 46. rođendan u Botanistu, varate se. Tek je naknadno otkrila da njezin glamurozni tulum nije bio samo rođendanski, nego i razvodni. Da, dobro ste pročitali: 'Divorce & Birthday party'. Dok bi mnogi kraj braka dočekali u tišini i tuzi, Maja je sve pretvorila u feštu.
- Divorce & Birthday party. Nikad neću zaboraviti ovu noć, ovu proslavu, ove predivne ljude i našu ljubav ... Bilo je toliko dobro da mi ni sad nije dobro. Hvala vam ljudi , obožavam vas - poručila je u utorak na Instagramu uz niz fotki sa slavlja.
Šampanjac, ples, prijatelji i glazba, sve za dvostruki povod. Rođendan i razvod u istom paketu.
A društvo? Prava estradna krema: Jole, Marko Grubnić, Sandi Cenov, Iva Todorić…
Ali sve oči bile su uprte u jednog gosta, Šimu Eleza.
Pjevačica i bivši 'Gospodin Savršeni' bili su zvijezde večeri.
Osmijesi im nisu silazili s lica, bilo je plesa, bilo je poljupca. Ona u prozirnoj Dolce & Gabbana haljini, on u bijelom sakou, kao da su sišli s naslovnice...
A da večer bude još posebnija, pobrinuo se i Sandi Cenov.
U svom stilu zapjevao je 'Pčelicu Maju', a slavljenica nije skidala osmijeh i pogled sa Šime.
Društvo je bilo oduševljeno, Maja razdragana, a atmosfera kao na mini koncertu.
Već se mjesecima nagađa da je razlog njezina sjaja i dobrog raspoloženja novi muškarac u životu. I to nitko drugi nego markantni Šime Elez.
Njihovo druženje počelo je prije nekoliko mjeseci, i to na snimanju spota za pjesmu 'Nisam ja za male stvari'. Šime u početku nije bio predviđen za glavnu mušku ulogu, ali kad ga je njezin tim predložio, Maja nije puno razmišljala.
Poslala mu je poruku i već tri dana kasnije bili su zajedno na setu. Snimalo se po nesnosnoj vrućini, do dugo u noć, s mokrim haljinama i scenama u vodi, ali, kako je rekla Maja, sve je prošlo glatko.
Nedugo nakon toga snimljeni su i na jahti kod Brača. I nisu samo plovili i sunčali se.
- Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na znatiželjne poglede. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdjelicom koju je pažljivo donijela Šimi - ispričala nam je čitateljica koja se slučajno zatekla u blizini.
