Maja utrpala u sebe 19 ćevapa i osvojila prednost za 'plavce'

Borba je bila napeta, ali trenerica Maja nikako nije htjela pustiti da njezin tim izgubi pa je u jednom trenutku natrpala četiri ćevapa u usta. Trener Edo priznao je poraz i čestitao joj na pobjedi

<p>Nakon velikog izazova kandidati raspravljaju o rezultatima, ali se i pripremaju za novi trening prije nego na red dođe vaganje. Prije toga na rasporedu je mali izazov, u kojem će ovaj put treneri biti ti koji jedu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja odgovorila na 24 pitanja</strong></p><p>Naime, ispred trenera je 100 ćevapa, a u 10 minuta moraju pojesti što je moguće više. Pobjednik dobiva pola kilograma osobne prednosti na vaganju jednom od kandidata iz svog tima. Crveni tim se nadao da će Edo pojesti više ćevapa jer je muškarac pa može pojest više, dok se plavi nadaju da će im trenerica donijeti prednost jer ih je ostalo samo dvoje i nitko ne želi ići kući. </p><p>Petru je naživciralo što je Edo jeo i lepinju i ajvar umjesto da jede samo ćevape, no trener je tvrdio da ne može pojesti samo ćevap bez dodataka. </p><p>- Sad on treba pokazati koliko je njemu stalo do nas - komentirala je nervozno Petra, a Vijoleta je zaključila da bi ona puno brže jela nego treneri. </p><p>- Sad oni znaju kako se ja osjećam dok gledam njih na treningu - kazao je Edo. Borba je bila napeta, ali trenerica Maja nikako nije htjela pustiti da njezin tim izgubi pa je u jednom trenutku natrpala četiri ćevapa u usta. Na kraju, Edo je pojeo 18 ćevapa, a Maja 19. </p><p>- Svaka joj čast, ako može pojesti Edu u jedenju ćevapa onda bi mi trebali naći novog trenera - zaključila je Petra. Poslije izazova kandidati odrađuju trening, a crveni su se napokon pomirili s Edinim porazom. Ante je prokomentirao kako je neko vrijeme razmišljao o izlasku iz kuće, ali se ipak uspio preispitati i vratiti na razmišljanje koje ga je dovelo u show, a to je da želi što više kilograma izgubiti. </p><p>Trenerica Maja odlučila je sa svojim plavcima trenirati kako bi ih motivirala i pokazala im koliko joj je stalo do njihovog napretka. <br/> Petra je razgovarala s Edom kako bi mu objasnila što je muči, a to je njegov povišeni ton. </p><p>- To kad muškarac viče, vraća me u mučne trenutke moje prošlosti. Bilo kakvo vikanje kad bih čula, i kad se netko na cesti svađa, odmah se mičem - kazala je Petra. </p><p>- Iskreno, bilo bi mi draže da Petra ima problema sa mnom nego da je prošla sve to što je prošla - komentirao je Edo. Maja je poslije treninga plavaca shvatila da ne zna kome dodijeliti pola kilograma prednosti na vaganju pa su odlučili igrati na sreću, a sreća je odabrala Zdravku i dala joj prednost od tih pola kilograma.</p><p>Na vaganju Sanja obavještava kandidate da najslabiji rezultat ide kući. Prva je na vagu išla Petra, koja je u proteklom ciklusu izgubila 3,2 kg, što je bio odličan rezultat pa je čak i pustila suzu sreće.</p><p> Dominik je priznao da polako osjeća krizu zbog predugog boravka u kući te da mu nedostaju stvari iz vanjskog života, a pričao je i o odnosima s drugim ljudima te uvjerenju da su se drugi sramili biti s njim zbog njegove debljine. On je na ovom vaganju izgubio 1,9 kg, što je bilo daleko manje od njegovih očekivanja, a trenerica Maja je komentirala da je on jedina osoba u showu koja kalkulira oko rezultata. </p><p>Mateju je vaga ovaj put pokazala četiri kilograma manje, što je bio fantastičan rezultat pa je voditeljica Sanja zaključila da je on standardno odličan, s čime su se složili i Maja i Edo. Vijoleta je na vaganju izgubila 2,4 kg tako da joj sad nedostaje samo 0,3 kg da padne ispod 100 kilograma. </p>