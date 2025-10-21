Majci Snežani u 'Supertalentu' Bilman dodijelio zlatni gumb: 'Osjećala sam da moram doći'

Nisam mogla vjerovati. Osjećala sam nevjericu i sreću u isto vrijeme - kao da su se sve kockice posložile. Uvijek sam se divila onima koji bi dobili zlatni gumb, ali nikad nisam zamišljala da bih to mogla biti baš ja. Ali, eto, nikad ne reci nikad, rekla je Snežana Ljubojević iz Podgorice, koja je oduševila sve prisutne u nedjelju na “Supertalentu”. Naime, četvrta audicijska epizoda “Supertalenta” donijela je mnoštvo emocija, smijeha i iznenađenja, a večer je završila još jednim zlatnim gumbom! Ovoga puta dodijelio ga je Davor Bilman majci troje djece koja je svoj nastup posvetila upravo njima.

- S 21 godinom postala sam majka i udala se. Osjetila sam poziv iz duše da se prijavim na ‘Supertalent’ i da je ovo pravi trenutak. U životu vjerujem u zov duše. Kod svih važnih događaja u mojem životu osjetim intenzivan unutarnji osjećaj - kao neki pritisak ili šapat koji kaže: ‘Sad je trenutak, pogledaj, uđi, isprobaj’. Tako sam i sad osjetila da se moram prijaviti - rekla je Snežana.

Otkrila je da je prvo nazvala muža i rekla mu da se prijavila u “Supertalent”.

- U tom trenutku bilo je svakodnevnih obveza, djeca, posao, sve je bilo u pokretu. On mi se smijao i rekao da ne može vjerovati. Nakon nastupa svi smo plakali, reakcije su se brzo proširile i svi su zaista presretni i ponosni - kaže ova natjecateljica.

Za audicijski nastup odabrala je pjesmu “Another Love”, a tijekom njezine izvedbe Maju su preplavile emocije i rekla joj je da je sve bilo maestralno. Jednako je mislila i Martina, a potpuno je osvojila i Davora, koji je na kraju stisnuo zlatni gumb.

Maja je prva ganula pjevačicu lijepim riječima.

- Snežana, ja sam netko tko je jako veseo i otkad sam postala mama, često se rasplačem, ali nije me generalno baš tako lako rasplakati, a pogotovo ne ako netko pjeva. Međutim, osjetila sam tvoju energiju, tvoju vibru, tvoju želju i mislim da pjevaš maestralno! Taj razlog zbog kojeg si došla, a još si k tome i takva pjevačica, bio mi je nevjerojatan - rekla je Šuput.

Dirnutu Maju pratila je i Martina poručivši: "Nisu potrebni ni ludost ni hrabrost, nego samo autentičnost za pokazati iskrenu emociju. A to koliko su majke hrabre i koliko djeca mogu biti motivator za osobne tektonske poremećaje u našem životu zna samo svaka majka. Vaš supertalent možda je pjevanje, ali vaš pravi talent svakako je biti mama".

Svojim nastupom Snežana je osvojila i Davora, koji ju je odlučio podržati direktnim plasmanom u polufinale.

- Lijepo je pokazati emocije, i mi u showu trebamo emocije, ali osim emocija trebamo i nešto drugo. Kao što si rekla, važno je ne zaboraviti sanjati, odnosno ne prestati sanjati. Ja bih samo za kraj dodao da je jako važno sanjati, ali još važnije je probuditi se i krenuti dalje. Tako da, evo, jedno malo buđenje za tebe - dodao je Davor i stisnuo gumb.

- Bilman me nakon nastupa zagrlio i rekao da pokažem sve što znam, da u polufinalu prenesem istu emociju kao i na početku. Njegova podrška i zlatni gumb bili su mi jako važni - kaže Snežana.

Što se budućnosti tiče, tvrdi da svakako planira dalje razvijati svoj glas i graditi karijeru u pjevanju, korak po korak, fokusirajući se na učenje i iskustvo.

- Muziku doživljavam vrlo široko i povezujem se i s izvornim narodnim pjesmama i sa stranima. Nemam neke posebne uzore, volim umjetnike koji pjevaju iz srca i duše te koji znaju to prenijeti u svoje nastupe. Zaista me inspiriraju oni koji na poseban način uspiju da kroz svoju priču ili nastup dođu do svoje suštine. Nedavno sam slušala intervju Josipe Lisac i njezina životna priča mi je bila jako dirljiva, način na koji doživljava i prenosi svijet oko sebe je poseban. Tako da ta istinska iskra kod umjetnika je nešto što mene navodi da ga slušam, pjevam...

A što se tiče mojeg idućeg nastupa, želim ostati vjerna svojoj emociji i pronaći nešto što ne čujemo svaki dan, nešto posebno što može prenijeti poruku duše. Mislim da će to biti jako zanimljivo i radujem se svemu što dolazi.