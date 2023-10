Maji Šuput sud naredio: 'Plati 1200 eura za bračni krevet!'

Ne lomi mi srce, lomi mi krevet. Sve su tvoje prazne priče, da l' varaš me s jednom ili s devet, pjevala je Maja Šuput još 2016., kad vjerojatno nije mogla ni naslutiti da će na sudu završiti upravo zbog svoje "inspiracije" - kreveta. U presudi Trgovačkog suda u Zagrebu njezina Majushka dužna je obrtu Tapetar Majcen iz Slavonskog Broda nešto više od 1200 eura. I to već tri godine. Za usporedbu, kako je još ranije pisao Večernji, Maja za samo jednu svadbu "ubere" 8000 eura.

Dakle, Majina tvrtka Majushka je obrtu Tapetar Majcen uplatila predujam u iznosu od 5500 tisuća kuna (oko 730 eura) za "izradu i montažu kreveta" 13. listopada 2020. godine. Bila je to pandemijska godina te godinu dana prije nego što je na svijet došao njezin sin. Krevet joj je dostavljen dva mjeseca nakon uplate predujma, ali Majcen svojih preostalih, nešto više od 9000 kuna koje mu je trebala uplatiti, nikad nije vidio. Majina obrana je, kako je navedeno u presudi, tvrdila da je dug podmiren, ali nije priložila nikakvu ispravu niti dokaze. Zvali smo pjevačicu kako bi iznijela svoju stranu i pojasnila kako je došlo do nesporazuma oko plaćanja kreveta tolikog da su je dali na sud, no do objave broja nije odgovarala na pozive.

Majcen je njezine tvrdnje osporio, a s obzirom na to da je podnio dokumentaciju kojom potvrđuje gore spomenute iznose, Majine su tvrdnje odbijene. U prigovoru je istaknula i da nije potpisala račun za krevet, ali je sud naveo da takva obaveza, potpisivanja knjigovodstvene dokumentacije, ni ne postoji.

- Vidio sam vaš mail, ali taj slučaj ne želim komentirati - kratko nam je na poziv uzvratio Bruno Majcen, vlasnik obrta za proizvodnju tapeciranog namještaja.

Sudeći prema financijskom izvještaju Majine tvrtke, vidi se da je taj krevet mogla platiti. Naime, Majushka d.o.o., koja ima samo jednog zaposlenika, ostvarila je 2022. godine ukupni godišnji prihod od 199.478 eura, odnosno neto dobit od 30.900 eura, čime je teoretski mogla iskeširati 15 takvih kreveta.

Iz Majushke su se žalili i da se nisu poštovale ugovorne odredbe, ali nisu naveli o kojim je konkretno odredbama riječ niti istaknuli materijalne nedostatke za uslugu. Ono što su istaknuli jest prigovor zastare, koja u ovakvim trgovačkim ugovorima nastupa nakon tri godine. Ipak, tužitelj je podnio prijedlog za ovrhu 20. listopada 2021. godine i zastara nije nastupila.

U konačnici, obrt Tapetar Majcen je, kako su naveli u presudi, dostavio potrebne dokaze i dokumentaciju, dok Majushka “ničim nije dovela u sumnju valjanost dostavljenih isprava i navoda tužitelja” te se nije pojavila ni na ročištu. Tako da je sad i sudski obavezna platiti dug od 9212 kuna (1223 eura) i parnične troškove od 875 kuna (116 eura).