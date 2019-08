Majini prohtjevi: 'Jedino što mi treba je hotel s pet zvjezdica'

Maja Šuput (39) nastupa diljem Hrvatske, a trenutačno je uzela kratki odmor pa s prijateljima, među kojima je Marko Grubnić (37), i sa suprugom Nenadom Tatarinovom (34) uživa u Grčkoj. Ovo ljeto joj je dosad bilo naporno i, kako kaže, stvarno se umorila.

- Umorna sam dok ne dođem na binu i onda dođem i vidim ljude pa počnem divljati. Dođem doma tj. u hotel, to je meni dom, i onda ne mogu zaspati do jutra zbog adrenalina - ispričala je Maja za InMagazin.

Budući da većinu godine provodi u hotelima, Maja ima i poseban zahtjev kod organizatora.

- Jedino u ugovoru mora biti hotel s pet zvjezdica. Više od 250 dana spavam u hotelima i smatram ih kao svoj dom tako da ne bi bilo fer da spavam u nekim straćarama. Prije svega to ni privatno ne radim. Privatno se ispoštujem da spavam na nekom lijepom mjestu pa ni poslovno ne bi pristala na ništa manje. To je jedino što tražim - iskrena je Maja.

Što se tiče braka, kaže da se nije promijenilo ništa u odnosu na život prije sudbonosnog 'da'.

- Zamisli da počnem kuhati ili peglati... To bi značilo da sam se promijenila u braku i to nije dobro. Ljudi, ne smijemo se mijenjati, mi moramo ostati isti onakvi kakvima su nas zavoljeli. Ja nisam kuhala, peglala, ja sam prije svega radnik, ali nisam domaćica - mrzim biti domaćica to mi je grozno i nisam taj tip - kaže pjevačica.