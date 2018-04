Majka Amal Clooney nije htjela pobaciti: Rekli su da je rizično

U nedavnom intervjuu za američki 'Vogue' Baria Alamuddin izjavila je kako se njezina kći, odvjetnica za ljudska prava Amal Clooney (40) nije trebala roditi. Naime, Baria kaže kako su joj prilikom trudnoće liječnici savjetovali da pobaci zbog velikih rizika i problema s posteljicom. Foto: screenshot/Instagram

- Moja trudnoća s Amal bila je jako teška. Dijagnosticirana mi je placenta previa i provela sam dva mjeseca u bolnici. U jednom trenutku liječnici su mi savjetovali da prekinem trudnoću, no ja nisam pristala na to. Nastavila sam sanjariti kako će beba izgledati, a kada se rodila, izgledala je točno onako kako sam je zamišljala - prisjetila se Baria.

Amal se rodila za vrijeme zatišja u libanonskom građanskom ratu, stoga joj je otac dao ime Amal, što na arapskom znači 'nada'. Foto: Tamara Bregovic

Inače, odvjetnica za ljudska prava danas je u četverogodišnjem braku s oskarovcem George Clooneyjem (56), a izjavila je kako joj je sve dok nije ušla u brak, karijera bila na prvom mjestu.

- To je jedina stvar u životu, koja je na kraju najveća odrednica sreće, a nad kojom imate najmanju kontrolu. Hoćete li upoznati tu pravu osobu? Ja sam imala 35 kada sam ga upoznala. Nisam ni sanjala da će to dogoditi meni, a ideja o vjenčanju ili obitelji nije me ni najmanje uzbuđivala. - dodaje Amal.

Supružnici su u lipnju prošle godine postali roditelji blizanaca Elle i Alexandera. Amal je rodila u apartmanu bolnice Chelsea i Westminster u Londonu, gdje boravak na dan stoji 72.000 kuna, a cijena porođaja je 35.000 kuna.Prijatelji Amal kažu kako ju udaja i majčinstvo, nisu ni najmanje promijenili, dodaju kako je ostala i dalje vezana za posao, ali i bliske prijatelje.