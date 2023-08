Majka bivšeg člana grupe One Direction otkrila koga on ljubi: 'Usmjeren je na odgoj kćeri...'

Britanski pjevač Zayn Malik (30) trenutno nije u vezi te se posvetio svojoj dvogodišnjoj kćeri Khai koju ima s bivšom djevojkom Gigi Hadid (28).

Nakon što se razišao od manekenke Gigi Hadid, Zayna su povezivali s pjevačicom Selenom Gomez. No njegov ljubavni status otkrila je majka Trisha za strane medije.

- Zaynova energija je usmjerena na to da bude dobar otac Khai i na njegov posao i to se neće promijeniti u skorije vrijeme. Divan je otac, vrlo je brižan i pun ljubavi i puno vremena posvećuje svojoj kćeri. To je ono što mu pričinjava najviše zadovoljstva u životu. On je zgodan dečko i mnoge su žene zainteresirane za njega, ali njega trenutno ništa od toga ne zanima. On čak nije ni u igri za spojeve. Sve se vrti oko Khai, a potom i njegovog rada - kazala je pjevačeva majka za MailOnline.

- Gigi i Zayn su roditelji i to jako dobro funkcionira. Oboje su divni ljudi i roditelji. Gigi je samo jednom došla u Bradford kako bi nas posjetila kad je bila sa Zaynom. Bilo je pomalo čudno imati supermodela u kući, ali ona je vrlo jednostavna. Super je djevojka, još uvijek mi je jako draga i šteta što im nije išlo, ali takav je život - dodala je još.

Prije Gigi, pjevač je bio zaručen dvije godine s Perrie Edwards, ali ju je ostavio preko poruke.

Sljedeći mjesec kćerka bivšeg para puni tri godine, a majka Trisha planira letjeti u Los Angeles, gdje Zayn živi, kako bi proslavila Khaijin rođendan.

- Nedostaju mi oboje, ali Zayn sada ima svoj život u SAD-u i uživa kao tata i samac - zaključila je.