Nikad ljepša Gigi Hadid stigla u Cannes: Tamo je i 20 godina stariji glumac s kojim se viđa?

Manekenka Gigi Hadid (28) zasjala je u Cannesu u uskoj, bež haljini bez naramenica, a look je upotpunila zemljanim make up-om, dijamantnim nakitom i raskošnom frizurom kakvu su obožavale dame starog Hollywooda.

Mnogi se slažu kako je mlada ljepotica unijela dašak glamura na francusku rivijeru bez golotinje i to nakon što smo posljednjih dana gledali izazovne kreacije na crvenom tepihu, ali i ispadanje čak i najintimnijih dijelova tijela, samo kako bi se zadobila pažnja.

Gigi je rado pozirala okupljenim fotografima, a na crveni tepih je stigla sama unatoč tome što se već neko vrijeme šuška kako se viđa s glumcem i oskarovcem Leonardom DiCaprijem (48) s kojim je već nekoliko puta viđena na večeri. Manekenka se nikada nije oglasila po tom pitanju, a zanimljivo, i on je trenutno u Cannesu gdje promovira novi film 'Killes of the flower moon'.

Riječ je o tri i pol sata dugoj drami redatelja Martina Scorsesea (80), a Leonardo i kolegica Lily Gladstone dobili su devetominutne ovacije nakon premijere.

Leonardo je od prekida višegodišnje veze s glumicom i manekenkom Camilom Morrone (25) viđen i u društvu nekih drugih mladih ljepotica kojima ne može odolijeti, partijao je i s našom Ivanom Knoll (30) na zabavi kolege Jamieja Foxxa u Miamiju, no najviše pažnje ukrala je priča da je osvojio upravo Gigi.

Ona iza sebe ima višegodišnju vezu s glazbenikom Zaynom Malikom (30) s kojim ima kćerkicu Kai, a par je ostao u prijateljskim odnosima upravo zbog nje, te su više puta istaknuli kako im je ona najvažnija.

S bivšim članom One Directiona prekidala je nekoliko puta, a konačnu odluku je donijela u listopadu 2021. godine nakon što je on navodno fizički nasrnuo na njenu majku, bivšu manekenku i reality zvijezdu Yolandu Hadid (59).

- Odlučno poričem da sam udario Yolandu Hadid i zbog svoje kćeri odbijam iznositi bilo kakve daljnje pojedinosti o ovoj temi. Nadam se da će Yolanda preispitati svoje lažne optužbe i krenuti prema procesu liječenja ovih obiteljskih problema koji bi trebali ostati u privatnoj sferi - rekao je tada Zayn za TMZ. Yolanda navodno u potpunosti kontrolira život svoje djece i njihovih partnera, što je jako smetalo glazbeniku, kao i činjenica da ona želi da njena djeca dijele intimu s novinarima.

Mnogi Yolandu nazivaju 'majkom iz pakla' koja na svojoj djeci liječi neostvarene ambicije, a na internetu postoje razni dokazi kako je Gigi branila jesti, govorila da će je 'odbojka pretvoriti u lezbijku', dok je mlađu Bellu (26) natjerala na operaciju nosa sa svega 14 godina koju je ona požalila.

