Majka Kardashianki nekad je prodavala svijeće za 670 kuna

Majka reality obitelji Kardashian, Kris Jenner (64) prije reality showa 'Keeping Up With The Kardashians' bavila se teleprodajom i pokušavala je prodati 'čarobne' svijeće.

'Isplivao' je video na Redditu, a snimili su ga devedesetih godina, sudeći prema njenom outfitu i kvaliteti snimke. Kolekciju svijeća pod nazivom 'Wicks of Wisdom' ('fitilji mudrosti') kreirala je dr. Linde Salvin, žena koja je postala vidovnjakinja nakon što je preživjela avionsku nesreću 1981.

Te svijeće navodno mogu pomoći 'prevladati najnevjerojatnije' situacije. Tako jedan set pomaže kod novčanih problema, drugi privlači ljubav, treći povećava sreću, a posljednji poboljšava zdravlje. Na snimci ni Salvin ni Jenner ne objašnjavaju kako točno svijeće sve to čine, a jedan set košta 670 kuna.

Inače, 'šefica' klana Kardashian-Jenner s glazbenim menadžerom u vezi je oko pet godina. Jenner je bila u braku s Robertom Kardashianom koji je 2003. preminuo od raka jednjaka. Nakon Roberta svoju ljubav ozakonila je s Bruceom Jennerom (69) koji je promjenom spola posao Caitlyn.

- Udala sam se za Roberta kada sam imala 22 godine i zatrudnjela sam na medenom mjesecu. Imala sam najsretniji život o kojem čovjek može samo sanjati. Ali, ljudi često misle da je trava zelenija u susjedovom dvorištu, kroz to sam prolazila kada sam ga prevarila - priznala je Jenner. Imala je aferu za koju je rekla da joj je najveća pogreška koju je ikada napravila u životu.

