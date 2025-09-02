Majka misice: Nakon izbora su mi tri stranca maltretirala kćer, branio ju je konobar, tukli su se

U prestižnom Lux Beach Clubu u Peroju, smještenom tik uz more, u ponedjeljak je u 18:30 sati bio izbor Miss Istarske županije, dio jubilarnog, 30. izdanja natjecanja Miss Hrvatske. Okupio je najljepše i najtalentiranije djevojke iz Istre, donio spoj elegancije, mediteranskog šarma i nezaboravne zabave u ambijentu koji oduzima dah. Međutim, sve to na kraju je zasjenila svađa koja je izbila. Naime, navodno je nakon izbora netko prolio piće na jednu od misica, a onda je došlo do naguravanja. U redakciju nam se javila mama jedne od natjecateljica koja je sve ispričala za 24sata.

'Izbila je opća tučnjava'

- Moja Tina je došla na izbor ljepote za Miss Istarske županije u Lux bar koji je inače na visokom nivou. Došla sam tamo s prijateljima strancima, a došli su podržati moju kći na izboru. Međutim, na kraju su se svi ponapijali. Turisti su stalno išli oko mojeg djeteta, bilo ih je troje. Gospodin Marčeta, za kojeg nisam sigurna je li vlasnik ili sponzor vina, umiješao se u situaciju, stao je u Tininu obranu i došlo je do naguravanja. Nije bilo zaštitara, to je glavni problem, a bilo je barem 100 ljudi u kafiću. Takve napadne ljude, kao što su ti turisti, treba izbaciti iz kafića. Osim toga, umiješao se i konobar, izbila je opća tuča. Jedan od turista je Tinu zalio pivom po glavi i licu - rekla je razočarana mama Tine Pilar.

Dodala je da je to mjesto gdje bi trebala biti finoća i kultura te da su se zbog toga trebali pobrinuti oko malo veće zaštite djevojaka.

Peroj: Zara Hurtić najljepša je Istrijanka | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Zaslužuju zaštitu

- Svaka od njih zaslužuje zaštitu. Tina je dobro, srećom. Mislim da je jedan turist samo ozlijeđen - rekla je majka. Policija nam je rekla kako nisu bili na terenu zbog ovog slučaja. Nazvali smo i kafić Lux u kojem nam se javio jedan od zaposlenika.

- Kaos je teška riječ za ono što je bilo. Recimo da je došlo do malo naguravanja i to je sve. Ali odmah su došli redari i izveli one koji su radili incidente. Majka misice ih možda nije primijetila jer su bili u civilu kako njihova pristnost ne bi uznemiravala goste - rekao je Ivan Marčeta.

Kasnije nam se javioi njegov otac i vlasnik kafića Luka Marčeta koji je zanijekao da se išta dogodilo.

Voditelj Davor Garić također tvrdi da nije ništa vidio iako je ostao plesati do kasno zajedno s drugim gostima. Iva Loparić, vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss svijeta rekla je da ne zna ništa o svemu te da se već oko 20.30 s većinom cura uputila u smještaj u kojem su noćile jer su bile jako umorne.

Peroj: Zara Hurtić najljepša je Istrijanka | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Zarina pobjeda

- Pobjedu je odnijela osamnaestogodišnja učenica ekonomske škole Zara Hurtić iz Višnjana. Plesom se bavila deset godina, a posljednje tri godine posvećena je modeling karijeri. Moda je fascinira od malih nogu i to je nešto čime se strastveno želi baviti u budućnosti. U slobodno vrijeme voli čitati. ‘’Najbolje me opisuje upornost i želja da radim ono što je istinski ispunjava - kaže Zara.

Njen cilj je inspirirati vršnjake da slijede svoje snove, da budu uporni i da rade ono što ih istinski čini sretnima. Također želi isticati ljepotu lijepe Istre, njezinu prirodu, kulturu i tradiciju.

Djevojke sun a izboru nosile večernje haljine i vjenčanice Nikolina wedding store, šminkala ih je Martina Peršić , za fruzure je bio zadužen frizerski studio Allure iz Pue. U glazbenom dijelu programa, koji je vodio Davor Garić, nastupila je Miss Hrvatske 2016. Angelica Zacchigna koja je i okrunila Zaru lijepom tijarom od dragog kamenja Gemstone gallery by Ivana Milun. Prvom pratiljom proglašena je Melanie Cetina.

- Zahvaljujem se gradu domaćinu Vodnjanu na čelu sa gradonačelnikom Igorom Orlić kao i Turističkoj zajednici Istarske županije i gospodinu Denisu Ivošević na pokroviteljstvu izbora te svim partnerima izbora'', izjavila je Iva Loparić Kontek vlasnica licence Miss Hrvatske.

