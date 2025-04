Majka slavne pjevačice otkrila da je imala rak: 'Znali bi i ranije da nisam propustila taj termin'

Tina Knowles (71), majka svjetski poznate pjevačice Beyonce, podijelila je s javnošću svoju nedavnu borbu s rakom dojke. Tina je otkrila da joj je dijagnosticiran rak dojke u prvom stadiju, nakon što su liječnici tijekom rutinskog mamografskog pregleda pronašli dva tumora.

U emotivnoj ispovijesti, Knowles je ispričala kako su joj kćeri Beyonce i Solange, kao i nekoliko bliskih prijatelja, pružili ogromnu podršku u najtežim trenucima, navodi Daily Mail.

- Bila sam nervozna pa su počeli zbijati šale da me oraspolože. Solange mi je puštala neki smiješni video pa sam se počela smijati. To mi je malo odmaknulo misli od svega. Jako sam sretna što sam ih imala sve tamo. Razmišljala sam i o pjesmi 'Walk With Me' koju su mi stalno pjevali, a koja govori o Bogu koji je uvijek uz tebe i hoda s tobom i štiti te. Tada sam imala osjećaj da je uz mene u tom trenutku - rekla je majka pjevačice.

Iako je uspješno pobijedila bolest, Knowles priznaje da je na putu oporavka naišla na određene prepreke. Nakon operacije razvila je infekciju, no uspjela se oporaviti i od tog izazova.

Posebno je istaknula važnost redovitih pregleda, napomenuvši da bi rak bio otkriven i ranije da nije odgodila svoj termin za mamografiju.