Majoli o ljubavi s talijanskim poduzetnikom: 'Osvojio me jednostavnošću i pažnjom...'

Najbolja hrvatska tenisačica svih vremena, Iva Majoli (44) otvoreno je pričala o novoj ljubavi zbog koje razmišlja o preseljenju iz Hrvatske. POGLEDAJTE VIDEO: - Osvojio me svojom jednostavnošću i pažnjom. Dosad mi to nitko nije davao na način na koji on to čini - rekla je tenisačica u intervjuu za Story. Ivino srce je osvojio Talijan kojemu još ne želi otkriti ime, a par zajedno uživa već šest mjeseci. Slavna je tenisačica nedavno na finalu Wimbledona sjedila pored glumca Toma Cruisea (60), a trenutak je ovjekovječila fotografijom koju je podijelila na društvenim mrežama sa svojim pratiteljima. - Tom je jako simpatičan i zgodan muškarac. Zbog tenisa sam imala priliku upoznati puno slavnih ljudi. To su sve obični ljudi, a što su slavniji, to su normalniji. Takav je Cruise, simpatičan i drag. Obožava tenis i voli sport, a poznato je da za puno akcijskih scena ne traži dvojnika - ispričala je Majoli svoj dojam o poznatom glumcu. Podsjetimo, Majoli se 2006. godine udala za Stipu Marića nakon tri godine veze. Zajedno imaju kćer Miju (16). Marić je 2012. godine podnio papire za razvod. Za svoju kćer Miu kaže da je tvrdoglava na mamu. - Kad nešto zacrta, u tome će biti ustrajna do kraja. Prava Škorpionka! Takva sam i ja. Kad nešto odlučim, počevši od uspjeha u sportu - moralo se ostvariti - rekla je Majoli o svojoj kćeri.