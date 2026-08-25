Majstorski tečaj 'Glas kao instrument' u Kraljevici

U Kraljevici se do 2. rujna 2026. održava međunarodni majstorski tečaj "Glas kao instrument", pod vodstvom svjetski priznatog tenora, prof. dr. h. c. Francisca Araize, jednog od najznačajnijih vokalnih mentora današnjice. U profesorskom timu su i sopranistica Marija Vidović, prof. junior, a na klaviru prof. Božo Letunić, vrsni pijanist specijaliziran za vokalnu literaturu.

Program je namijenjen mladim pjevačima, studentima i profesionalcima koji žele unaprijediti tehniku i interpretaciju te probuditi svu svoju umjetničku osobnost. Sudionici će raditi na repertoaru različitih stilskih razdoblja, uz svakodnevne individualne satove, otvorene probe i zajednički rad.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Majstorski tečaj završava 1. rujna 2026. koncertom u atriju dvorca Frankopan s početkom u 20 sati, gdje će polaznici predstaviti svoj rad. Posebno iznenađenje večeri bit će nastupi samih profesora, koji će izvesti nekoliko glazbenih brojeva - jedinstvena prilika za publiku da čuje vrhunske umjetnike u intimnom, povijesnom prostoru Kraljevice.

Organizatori posebnu zahvalnost upućuju Gradu Kraljevici i gradonačelniku Daliboru Čandrliću koji je "prepoznao važnost ovoga projekta i njegovu ulogu u omogućavanju mladim umjetnicima da rade s Maestrom Araiza, danas jednim od najboljih svjetskih mentora za operne pjevače. Veliko hvala i gospođi Pauli Vučković, te Turističkoj zajednici Kraljevica na divnoj i predanoj suradnji".

- Od ove godine projekt podržava i Erste Banka, koja je prepoznala vrijednost i važnost projekta - omogućiti mladim umjetnicima da pronađu kvalitetan put prema umjetničkoj izvrsnosti, a na tome im iskreno zahvaljujemo - rekla je sopranistica Marija Vidović, idejna začetnica cijeloga projekta.