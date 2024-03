Makedonka Renata stigla je u Rijeku zbog ljubavi, a sada će pokazati kulinarske sposobnosti

Pravnica Renata Matić ugostit će riječku ekipu posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. U emisiju se prijavila zbog novog iskustva i znatiželje, a hoće li uz iskustvo uspjeti dobiti za svoja jela i bodove dostižne sjajnoj Moniki - ostaje pogledati od 17.45 sati na RTL-u!

- Porijeklom sam iz Makedonije, a u Rijeku me dovela ljubav. Upoznala sam mog muža i evo me. Živim sa suprugom i dvije kćeri. Obitelj bi me opisala kao brižnu, dinamičnu i glasnu osobu. U zadnje dvije godine se bavim iznajmljivanjem privatnog smještaja za turističke svrhe i baš sam se pronašla u tome. U emisiju sam se prijavila jer sam je gledala i zanimalo me kako to izgleda - otkrila je Renata.

Svoju večeru ova dama odlučila je pripremiti od sastojaka kao što su sir, vrhnje, teletina, bamija, paprika, jaja i borovnica.

- Zvuči mi poznato, ali ne znam što znači bamija - komentirao je Dominik, a Leon je, pak, otkrio da je od Renate očekivao ribu.

- Ja sam očekivala janjetinu - zaključila je, pak, Monika.

