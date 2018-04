Malena i Klepetan: I mi bi zbog ljubavi htjeli rušiti svjetove...

Premijera predstave Žara ptica o velikoj ljubavi Malene i Klepetana je pred vratima. Glavne uloge tumače Amanda Prenkaj (31) i Zoran Pribičević (35). Glumci tvrde da je to jedinstvena hrvatska ljubavna i emotivna priča ispričana jezikom teatra za djecu. Priča, kaže Pribičević, koja osim o vječnoj ljubavi zbog koje su i čuda moguća, govori o suosjećanju, prijateljstvu i važnosti obitelji.

- Na prvu možemo reći da je to priča o pravoj ljubavi i vjernosti, ali gledajući još dublje, to je priča i o njezinu prijateljstvu sa spasiteljem Stipanom koji će, nadamo se, doći na premijeru. U tom prijateljstvu krije se istinska potreba da nismo sami na ovom svijetu kao i potreba da se brinemo o nekome - rekla je Amanda.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Malena i Klepetan sinonim su za iskrenu i veliku ljubav, njihovu priču prati cijela Hrvatska. Kao i cijela Lijepa Naša, i Zoran i Amanda raznježe se kad ih ugledaju na 'Dnevniku'. Amanda pomisli 'napokon neke vesele vijesti', dok je Zoranu fascinantno gledati dvije rode toliko vjerne svojoj ljubavi.

- Nažalost, koji put možemo puno više naučiti iz životinjskog svijeta nego iz ljudskog - priča Zoran. Glumiti najzaljubljeniji par Hrvatske nije za njih mala stvar. Baš suprotno.

- Svi znaju za Malenu i Klepetana te uvelike obožavaju tu priču. Njihova neraskidiva ljubav ima sličnosti i sa Shakespeareom, ali možda i više s Penelopom i Odisejem. Priča je to koja na neki poseban način ispunjava i daje nadu - rekao je Zoran, a Amanda nastavlja:

- Poseban pritisak je baš zato što su oni naš najzaljubljeniji par. Svi imaju vrlo jasnu sliku o njima pa se nadam da ćemo ispuniti očekivanja.

Foto: Berislav_Tomicic

Priča o Malenoj koju je školski domar prije 17 godina udomio, a onda se pojavio i Klepetan podsjeća na bajku. Onu u kojoj se princ pojavi i ostane, svoju ljubav čuva do kraja života. Amanda kaže da je i više od toga podsjeća na poseban odnos između čovjeka i psa, odnos dubokog prijateljstva i odanosti. Na jako lijep način, ističe, pokazujemo u predstavi tu suštinsku potrebu da se brinemo o nekome.

- Mislim da je to baš bajka na naš način, bajka koju imamo sreće gledati uživo, bajka o vjernome mornaru koji jedva čeka da se vrati svojoj voljenoj - romantičan je Zoran. Oboje vole bajke i obraduju se kad vide iskrenu ljubav. Amanda je odrasla na bajkama, ali one nisu zaslužne za njezino vjerovanje da iskrena ljubav postoji.

- Jer ona zaista postoji. Samo smatram da nam svima nisu srca toliko otvorena da tu iskrenu ljubav doista i iskusimo - rekla je glumica.

Foto: Berislav_Tomicic

Zoran smatra da živimo u čudnom vremenu, kad biti i ostati vjeran jednoj osobi do kraja života i nije baš popularno. Ponekad, kaže, to bude i predmet ismijavanja, tako da ovakva priča svima daje vjeru i nadu da iskrena ljubav i vjernost još postoje i među ljudima.

Priču o svojoj ljubavi Malena i Klepetan pričat će djeci, ali i odraslima. Predstava iz pera Mirjane Pičuljan Štrige namijenjena je publici od sedam do 77 godina.

- Djecu će učiti da su vjernost i prva ljubav nešto najljepše, a odrasle će na to podsjetiti. Učit će ih i suosjećanju prema svim živim bićima te o snazi prijateljstva i istinske ljubavi - kaže Zoran.

Redatelj Želimir Mesarić se našalio da je i Malena pozvana na premijeru, ali neće doći jer ne može ostaviti potomstvo. Zoran kaže da je rodu u gledalištu teško zamisliti, ali uvjeren je da bi Malena ubrala najsnažniji pljesak publike. Amanda, pak, smatra da to ne bi bilo dobro za nju jer jednoj rodi nije prirodno da dobije toliko pažnje.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Osim njihove velike ljubavi, u priči treba istaknuti ljubav životinje i čovjeka. Oboje su osjetljivi na životinje. Zoran nema ljubimca, ali kako ih imaju ljudi oko njega, rado se poigra jer, kaže, životinje unose posebno veselje i mir u naše živote. Amanda je od malih nogu okružena životinjama.

- Na kraju krajeva, što je čovjek bez životinja? U mome rodnom Ivanić-Gradu imam dvije kujice, dvije mace i nekoliko kokica, a o njima se brinemo mama i ja. Razmišljam i da udomimo psa iz nekog azila - priča glumica.

Njihove obitelji oduševljene su što će baš Amanda i Zoran igrati Malenu i Klepetana. Ulaznice su im već rezervirali i jedva čekaju 26. travnja, kada je premijerna izvedba. Baš kao i mnogi drugi gledatelji, ne mogu dočekati kako će im glumci prezentirati pouku ove basne; da vječna ljubav doista postoji. Pa i među ljudima.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Čovjekova ljubav je nešto drukčije i posebno. Sposobnost da kroz ljubav čine nemoguće i prekrasne stvari imaju samo ljudi, ali žalosno je da nas životinje na to moraju podsjećati - smatra Zoran, a Amanda dodaje: 'Ljubav je ista na svim jezicima'.

Oboje su puno toga spremni učiniti za ljubav. Zoran kaže da je uvijek i zauvijek spreman rušiti svjetove jer jedino što na kraju ostaje jest ljubav. Amanda je, pak, zbog ljubavi poput Julije spremna i umrijeti.