Malo se 'počastila': Beyonce je kupila crkvu za 5 milijuna kuna

Američka pjevačica Beyonce Knowles (36) nedavno je postala, kako kaže, ponosna vlasnica sto godina stare i 850.000 dolara (5,4 milijuna kuna) vrijedne kamene crkve u New Orleansu.

Crkva je izgrađena početkom prošlog stoljeća i nije poznato ima li još uvijek vjersku namjenu. U neposrednoj blizini živi i njezina sestra Solange Knowles (31).

Inače, u crkvi u San Franciscu prije nekoliko tjedana bila je prva 'Beyonce misa' na kojoj se pojavilo preko 900 ljudi.

Podsjetimo, Sestre Beyonce i Solange izvodile su u duetu već uigranu plesnu točku za pjesmu 'Get me bodied' na festivalu Coachella koji je nedavno bio u Kaliforniji. Beyonce je pokušala podići Solange kako to inače radi u koreografiji, no stvari su 'pošle po zlu' i sestre su obje pale na pod. Publika im se počela smijati i pljeskati, a one se nisu dale zbuniti.

Another fave moment was when Bey tried to pick up Solange and they fell lol pic.twitter.com/VWhkJqHXqS — queen miskeen (@agerenesh) April 22, 2018

Video pada je među ostalima objavio i portal Essence, a glazbeni festival je zbog popularnosti Beyonce preimenovan u 'Beychella'. Sestre su naravno sve pokušale preokrenuti na šalu pa su se nekoliko trenutaka smijale s nogama u zraku, a onda je Solange sa smiješkom napustila pozornicu.

