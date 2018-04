Jay-Z: 'Beyonce zna da nisam najgori čovjek jer sam ju varao'

Radili smo naporno na tome i išli na terapiju. Volimo jedno drugo pa smo se potrudili da to naš odnos funkcionira, rekao je reper Jay-Z (48). Glazbenik je gostovao u emisiji Davida Lettermana (70) u kojoj je govorio o svojoj supruzi, pjevačici Beyonce (36) te prijatelju i kolegi Kanyeu Westu (40).

- Imam predivnu ženu koja je puna razumijevanja i zna da nisam najgori čovjek bez obzira na ono što sam učinio - rekao je Jay-Z o nevjeri. Kaže da se sada on i pjevačica nalaze na 'boljem mjestu', no i dalje rade na međusobnoj komunikaciji i poboljšavaju se. Reper ni u emisiji nije otkrio s kime je varao Beyonce, no pjevačica ju je na svom albumu 'Lemonade' u pjesmi nazvala 'Becky s dobrom kosom'. Letterman je pitao Jay-Z-a i o odnosu s Kanyem koji ga je 2016. na pozornici prozvao i molio ga da mu se javi.

- To je moj brat. Naš odnos je iznad prijateljskog - istaknuo je reper. Tvrdi da se nekad takve svađe događaju s braćom. Kanye je optuživao Beyonce da ne želi nastupiti na MTV-ovoj dodjeli nagrada. Jay-Z je objasnio da ima kompliciran odnos sa prijateljem i kolegom te da će uvijek gledati na njega kao brata, iako nemaju iste roditelje.

- Ostao je isti čovjek kada se proslavio. Nije se promijenio od početka karijere do sada. Poštujem to kod njega - ispričao je reper koji navodno s Beyonce planira gradnju sigurnosnog skladišta pokraj njihove vile na Bel Airu. Američki portal TMZ piše kako supružnici žele zaštiti sebe i obitelj pa će imati sigurnosne sobe u golemoj zgradi koju će platiti oko 88 milijuna dolara (oko 532 milijuna kuna).

Jay-Z i Beyonce imaju kćer Blue Ivy (6) te šestomjesečne blizance Rumi i Sira koje planiraju voditi i na zajedničku turneju koju će započeti 6. lipnja koncertom u Cardiffu.