'Poljubile su pod': Beyonce je htjela dići sestru, pa obje pale

Sestre Beyonce (36) i Solange Knowles (31) izvodile su u duetu već uigranu plesnu točku za pjesmu 'Get me bodied' u subotu na Coachelli u Kaliforniji. Beyonce je pokušala podići Solange kako to inače radi u koreografiji, no stvari su 'pošle po zlu' i sestre su obje pale na pod. Publika im se počela smijati i pljeskati, a one se nisu dale zbuniti.

Video pada je među ostalima objavio i portal Essence, a glazbeni festival je zbog popularnosti Beyonce preimenovan u 'Beychella'. Sestre su naravno sve pokušale preokrenuti na šalu pa su se nekoliko trenutaka smijale s nogama u zraku, a onda je Solange sa smješkom napustila pozornicu.

- Dajte jedan veliki pljesak za moju sestru - viknula je Beyonce publici a mogli su se čuti i komentari kako samo ona može ispustiti sestru na pod i napraviti to simpatično.

Iako su i fanovi počeli ovaj gaf dijeliti po društvenim mrežama, svi se slažu kako to nikako nije zasjenilo kvalitetan i inspirativan nastup.

Ovo je inače drugi vikend da Beyonce na ovom festivalu nastupa sama i sa sestrom a ovaj joj se tjedan na pozornici pridružio i kolumbijski pjevač J Balvin (32) pa su izveli pjesmu 'Mi Gente'.

Inače, Beyonce je prva tamnoputa žena koja je ikada bila na čelu Coachella Festivala.

Glazbenici inače ovo nije prvi put da se je pala pred publikom. Nastupajući u Orlandu 2007. Beyonce se spotakla i neugodno pala po stepenicama. Na sreću, pad je prošao bez ozljede.

'Proklizala' je i 2010. na pozornici u Brazilu, ali samo je nastavila pjevati.