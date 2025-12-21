Mama iz "Malcolma u sredini" dugo je bila u braku s poznatim kolegom, evo kako sad izgleda

Jane Kaczmarek rođena je 21. prosinca 1955. godine u američkom mjestašcu Greendale, gdje je odrasla i završila srednju školu. Gluma joj je oduvijek bila strast, a među prvim ulogama su joj one u serijama "St. Elsewhere", "Frasier" i "Cybill". Kao Connie Lehman dobila je stalnu ulogu u seriji "The Paper Chase", no karijeru joj je lansirala uspješnica "Malcolm u sredini", po kojoj je i danas najpoznatija.

Ulogu Lois dobila je 1999., dok je serija na malim ekranima debitirala godinu kasnije. Kritičari su onda komentirali kako je osvojila srca publike te su govorili da je "ženski Homer Simpson".

- Kada sam pročitala scenarij za pilot epizodu serije, oduševila sam se. Bio je toliko dobar, da sam bila uvjerena kako se ta serija nikada neće snimati. To je bilo drugačije doba. Za ulogu nisam bila ni na audiciji, agent me samo doveo pred producenta koji mu je rekao da želi mene vidjeti kako glumim Lois. Bila sam izvan sebe - rekla je Kaczmarek u intervjuu za The Independent 2020. godine.

Foto: Schreenshot

Za ulogu Lois dobila je tri nominacije za Zlatni globus i njih čak sedam za nagradu Emmy, no niti jedan kipić nije odnijela kući. "Malcolm u sredini" se uskoro vraća na male ekrane, no neće svi glumci ponovno biti ondje. Glumac Erik Per Sullivan ne vraća se kao Dewey. Umjesto njega, ulogu će preuzeti glumac Caleb Ellsworth-Clark.

Kaczmarek je na svojim društvenim mrežama objavila nekoliko detalja sa snimanja.

Foto: screenshot/X

- Jedva čekam ponovno vikati na svoju televizijsku djecu. Jako smo uzbuđeni što smo ponovno zajedno i sve nas zanima što je ova obitelj pripremila gledateljima - rekla je onda glumica u videu koji je objavila na Instagramu.

Nakon hit serije, Kaczmarek je imala nekoliko manjih uloga, no uglavnom se pritajila iz javnosti sve dok nije objavljen povratak "Malcolma u sredini".

Glumac Bradley Whitford i Jane Kaczmarek u braku si proveli 17 godina. Zanimljivo, oboje su podrijetlom iz Wisconsina, a pred oltar su stali 1992. Dobili su troje djece zajedno, no 2009. su objavili da se razvode.