Mama Josipa Vodičke gledala show u suzama: 'Jako je bolno'

U jučerašnjoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' prikazan je In memoriam za farmera Josipa Vodičku iz Požege. Preminuo je krajem siječnja, a RTL je video istaknuo kako je Josip bio srdačan, otvoren, prijateljski nastrojen prema svima i da je bio farmer koji je volio druženja i veselje.

- Ovo je lijepa gesta od RTL-a, ali to je sve toliko bolno. Ne možete to shvatiti dok vam se to ne dogodi, ne želim nikom da izgubi dijete. Jednostavno se ne mogu pomiriti s tim - rekla nam je jecajući njegova mama Ljiljana.

Foto: RTL

Josip je bio vlasnik OPG-a u Požegi. Sam je brinuo o ovcama i svinjama. Imao je i voćnjak i zemlju na kojoj je sadio pšenicu, kukuruz, soju i suncokret. Mama Ljiljana govori nam kako je bio dobar čovjek te da joj smeta što sada o njemu najviše govore oni koji su ga najmanje poznavali.

- Josip je bio tako dobar čovjek, to je grozno. Najgore je što je iza sebe ostavio i dijete - dodala je. Josip je bio jednom oženjen, a za sebe je jednom prilikom rekao da previše radi i da je to bio jedan od razloga zbog čega se razveo nakon tri i pol godine braka.

Foto: RTL

Podsjetimo, Josip je preminuo 21. siječnja u poslijepodnevnim satima u 32. godini. Tužnu vijest potvrdio nam je njegov otac Damir.

- Bio je mlad. Samo je zaspao. Došla je Hitna pomoć, tri doktora su mu pokušala pomoći, ali nisu uspjeli - rekao je.