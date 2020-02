Najtužnija epizoda 'Ljubavi na selu': Odali su počast Josipu...

U jučerašnjoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' prikazan je In memoriam za farmera Josipa Vodičku iz Požege, koji je preminuo krajem siječnja. U toj epizodi ispričao je kako se na partyju plesalo i pjevalo i da se zaljubio.

Voditeljici Marijani Batinić (38) nije odmah htio otkriti o kojoj se djevojci radi, ali nije bila ni jedna koja mu je pisala. Onda ju je zamolio da mu dopusti da ode do nje. Otišao je do Martine Serdar (21), primio je za ruku i poljubio. To je slomilo farmera Josipa Tratnjaka (20), na čijoj je farmi Marijana bila i u koju se i on zaljubio.

- Osjetio sam kao da mi je netko slomio srce. Sve sam napravio da se zaljubi u mene, ali... - rekao je Tratnjak.

Marijana i Josip Vodička ponavljali su kako im je žao što je tako ispalo, ali jednostavno se dogodilo. I u ovim trenucima Vodička je pokazao kako je velik čovjek rekavši: 'Ovo nije prijateljski, ne bih ovo napravio ni najvećem neprijatelju, ali ljubav je ljubav. Srce ne bira'.

Nakon toga prikazani su isječci iz ove sezone showa u crno bijeloj boji, a Marijana je rekla da se bol koja se osjeća zbog njegova odlaska ne može iskazati riječima i da je svoju životnu avanturu završio prerano. Istaknuli su da je bio srdačan, otvoren, prijateljski nastrojen prema svima i da je bio farmer koji je volio druženja i veselje.

Gledatelji su na društvenim mrežama u nekoliko navrata komentirali kako im nije jasno tko je 'muškarac u pozadini' jer do tada nije bio istaknut kao ostali farmeri niti su prikazane djevojke koje su na njegovoj farmi. Podsjetimo, Vodička je preminuo u 31. godini, a njegov otac rekao nam je kako je samo zaspao.

- Došla je Hitna pomoć, tri doktora su mu pokušala pomoći, ali nisu uspjeli. Sumnjaju da je u pitanju srce, ali neće biti obdukcije - rekao nam je tada otac Damir u suzama.

Josip, kojeg su prijatelji od milja zvali Joka, bio je vlasnik OPG-a u Požegi. Sam je brinuo o ovcama i svinjama. Imao je i voćnjak i zemlju na kojoj je sadio pšenicu, kukuruz, soju i suncokret. To imanje se nalazi u selu Bankovci u blizini Požege. Volio je voziti motore, a godinama je bio član lokalnog DVD-a.

- Bio je dobar dečko. Uskakao je kad god je trebalo - rekli su nam iz DVD-a Biškupci.

Josip je jednom bio oženjen te je iza sebe ostavio sedmogodišnjeg sina.

- Bivša supruga i ja sporazumno smo se razveli 2016. zbog različitih mišljenja o životu, jednostavno su nam se razišli životni putevi - kazao je jednom prilikom. Josipov je svojedobno rekao da je njegov sedmogodišnji sin njegovo najveće blago i radost.

Za sebe je jednom prilikom rekao da previše radi i da je to bio jedan od razloga zbog čega se razveo nakon tri i pol godine braka.