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GENI SU ČUDO

Mama Luke Nižetića pokazala je zavidnu figuru u bikiniju

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Mama Luke Nižetića pokazala je zavidnu figuru u bikiniju
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Foto: Instagram
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Luka Nižetić podijelio je prizore s obiteljskog ljetovanja, a najviše pažnje privukla je njegova mama Tamara, koja je pokazala da je i dalje u odličnoj formi

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Ne pada jabuka daleko od stabla..., napisao je Luka Nižetić uz kadrove s ljetovanja. Dovoljno je bilo pogledati njegove roditelje da bude jasno zašto. Mama Tamara u crnom je bikiniju pokazala da je i dalje u odličnoj formi, a sa sinom je ponosno stisnula bicepse.

Foto: Instagram

Osmijeh s lica nije skidao ni Lukin otac Milo, kojeg mnogi već godinama zbog izgleda uspoređuju s legendarnim Seanom Conneryjem. Obiteljski prizori oduševili su pratitelje.

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'Ma mama carica!', 'Ajme, šta ste zgodni', 'Jeste super', hvalili su ih.

Foto: Instagram

Luka je iskoristio nekoliko slobodnih dana za odmor s obitelji prije povratka na pozornicu. Početkom srpnja predstavio je ljetni duet 'Refule', koji je snimio s Nenom Belanom, a već 24. srpnja ponovno će zapjevati pred publikom na Ljetnoj pozornici u Opatiji.

Foto: Instagram

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