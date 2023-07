Mama Vasić se nagledala seksa i tučnjava. Sad se bori za goli život: 'Drugo rješenje ne vidim'

Karizmatična majka šestoro djece iz Prokuplja u južnoj Srbiji u regionalnoj verziji popularnog realityja još 2015. godina pokupila je simpatije stotina tisuća gledatelja iz regije. Rada Vasić, domaćica, svojim je izjavama i neposrednim reakcijama nasmijavala gledatelje iz dana u dan dok je sa suprugom Radom, profesionalnim harmonikašem i dvojicom sinova, frizerima Mikom i Gibom ušla u izolaciju te pristala pred kamerama živjeti sa strancima u utrci za bogatu novčanu nagradu. Tada, te 2015. predstavili su se kao obitelj koja je dio života provela u Njemačkoj zbog očevog angažmana u bendu ‘Crni Gavrani’ s kojim je svirao po klubovima, na svadbama i u svingerskim klubovima.

Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell

- Svingerima sviram valcer kako bi se upoznali i zbližili - ispalio je pred kamerama Radivoj dok se predstavljao. Istaknuo je tada kako se najviše boji svoje žene koja je radila u policiji kao čistačica, ali je pokušala ukrasti pištolj pa je dobila otkaz. Kada je rodila blizance, koji će postati nakon Big Brothera regionalne instant-zvijezde, Radivoj je supruzi poklonio dva zlatna zuba. Rada je jako htjela sinove, stoga je bila presretna kada je saznala da će dobiti blizance.

- Jesu beli? Beli. Jesu lepi? Lepi. Uzimam! - kazala je Rada, prepričavajući doživljaje nakon porođaja. Blizanci Dragutin Giba i Miroslav Mika tada su se s 23 godine upustili u televizijsku avanturu s roditeljima. Obojica su radili kao frizeri koji su se specijalizirali za kič stylinge. Nakon završetka realityja u kojemu nitko od članova obitelji Vasić nije izborio pobjedu, Mika i Giba prometnuli su se u zvijezde koje su klubovi po Hrvatskoj i Srbiji za vrlo dobre novčane iznose zvali na gostovanja kako bi se obožavatelji realityja s njima družili i fotografirali. U međuvremenu, Mika i Giba postali su Ivana i Ana jer su se blizanci, naime, nedavno podvrgnuli operaciji promjene spola. Vratili su se u Njemačku i ondje pronašli svaki svoju ljubav. Roditelji su ostali u Srbiji, bolesni i u borbi za goli život.



Foto: Facebook

- Nije dobro. Razboljeli smo se. Rade je u Nišu na dijalizi. Bubrezi su mu otkazali. Ostali smo bez para. Kad je muž zarađivao imali smo. Imamo mi kuću, ali ja to ne mogu sad prodati. Ovo stanje se zove skupoća. Lijekovi koštaju. Moramo ih kupovati. Treba nam ekstra hrana. Ne smijemo jesti svinjetinu, već moramo jesti teletinu, a ona je preskupa. Svaki dinar košta. Oboje moramo na strogu dijetu, a to je sve skuplje od hrane na koju smo navikli - ispričala je gospođa Vasić.

Zbog teškog financijskog stanja ponovno ulazi u srpski reality show u trajanju od tri mjeseca. Svjesna je, kako kaže, da prodaje svoju privatnost da zaradi za kruh. Ali, drugo rješenje ona sada ne vidi.

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

- To će biti nešto kao Big Brother. Ne mogu previše otkriti. Nije mi ovo prva televizija. Volim pričati i dijeliti. Rade se osjeća malaksalo nakon dijalize pa će na njega, dok ću biti u showu, paziti Ivana i Ana. Moram izdržati. Treba nam pomoć. Jaka sam. Ne dam na sebe. Volim pričati i dijeliti. Gledam da pobijedim rak, a ne on mene - priča majka Vasić. U posljednjem realityju provela je mjesec i pol. Nagledala se svega. I seksa i tučnjava i svađa. Prema svojoj djeci, danas kćerima nekoć sinovima, zaštitnički je nastrojena i ne želi previše govoriti o njima jer su je tako zamolile. Otkrila nam je ipak da je Ivana u sretnom braku s Nijemcem, a Ana u ljubavnoj vezi već godinu dana. Nakon brojnih operacija Rada je zadovoljna Ivaninim i Aninim izgledom.

- One nalikuju na mene, ali samo nemaju moj jezik. Ja sam sve ovo podržala i podržala ih je cijela obitelj. Njih se dvije ne boje nikoga, nisu one prve koje su promijenile spol, to je jača sila, one se trebaju pojaviti u javnosti. Zahvaljujući doktorima, one su sad prave ljepotice, sliče majci - odlučna je Rada.