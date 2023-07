Vasići u problemima: 'Ulazimo u reality jer nemamo za zdravlje'

I ovako i onako sam. Nije dobro. Razboljeli smo se. Rade je u Nišu na dijalizi. Bubrezi su mu otkazali. Ostali smo bez para. Kad je muž zarađivao imali smo. Imamo mi kuću, ali ja to ne mogu sad prodati. Ovo stanje se zove skupoća. Lijekovi koštaju. Moramo ih kupovati. Treba nam ekstra hrana. Ne smijemo jesti svinjetinu, već moramo jesti teletinu, a ona je preskupa. Svaki dinar košta. Oboje moramo na strogu dijetu, a to je sve skuplje od hrane na koju smo navikli, govori nam Rada Vasić.

Bračni par Vasić zajedno je sa sinovima Mikom i Gibom, koji su u međuvremenu promijenili spol i zovu se Ana i Ivana, najpoznatiji po sudjelovanju u regionalnom Big Brotheru 2015. godine. Zbog teškog financijskog stanja, gospođa Rada, kako nam otkriva, ulazi u novi srpski reality show u trajanju od tri mjeseca. Svjesna je, kako kaže, da prodaje svoju privatnost da zaradi za kruh.

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

- To će biti nešto kao Big Brother. Ne mogu vam previše otkriti. Narod me plaća. Nije mi ovo prva televizija. Volim pričati i dijeliti - govori nam.

Rade se uvijek osjeća malaksalo nakon dijalize pa će na njega, dok ću biti u showu, paziti Ivana i Ana. Moram izdržati. Treba nam pomoć. Jaka sam. Ne dam na sebe. Volim pričati i dijeliti. Gledam da pobijedim rak, a ne on mene, govori nam Rada.

U posljednjem reality showu Rada je provela mjesec i pol. Nagledala se svega. I seksa i tučnjava i svađa, po čemu je show ''Zadruga'' poznat.

Foto: Facebook

- Nije mi bilo neugodno i nisam se povukla dok su imali seks. Bilo mi je lijepo gledati seks. Mladi su i treba da imaju seks - kaže Rada, koja nam je uoči ulaska u show rekla da će i ona "imati seks u kući ako nešto nađe za sebe", no to se nije dogodilo.

- Mene je cijela kuća voljela. Obožavali su me. Znaju sve emisije u kojima sam bila. Nikakvih svađa ni s kim nisam imala. To mi sve djeca mogu biti - rekla nam je ranije Rada.

Bračni par Vasić u veljači ove godine proslavio je 43. godišnjicu braka, a žive u Maloj Plani kraj Prokuplja u Srbiji. Imaju šestero djece, a većinu života proveli su u Njemačkoj. Rade je tamo svirao s bendom 'Crni gavrani, dok je Rada radila kao čistačica u policiji.

Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell

Ranije je govorila da su ona i muž financijski pomogli Ani i Ivani kod promjene spola u Njemačkoj, upravo zbog toga mnogi u Srbiji komentiraju kako bi se kćeri trebale odužiti roditeljima, tj. pomoći im financijski.

- Čitam komentare i slažem se s njima, no ni u Njemačkoj jedna plaća ne može biti dovoljna za jednu osobu, a ne za oba roditelja. Tamo je preskupo. Trebaju im auti. Košta gorivo, osiguranje, struja, voda, đubre, stan... - nabraja Rada.

Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell

Kaže da su im dali sve što su imali. Rada je svaki dan bila s njima u bolnici.

- To su moja djeca. Razumijem da ima bolesne djece, no moja su ovako rođena. U trećem mjesecu trudnoće preokrenuli su se na ženske hormone. Nisam znala za to kad sam ih rodila u Njemačkoj. Tko je kriv? Moj muž ili ja? Ne znam vam reći. Ja sam ih rodila. Mi smo ih napravili s ljubavi, ali odakle da znam što će ispasti na kraju. Nisu djeca kriva. To su hormoni u pitanju.

Nakon brojnih operacija Rada je zadovoljna Ivaninim i Aninim izgledom.

- One nalikuju na mene, ali samo nemaju moj jezik. Ja sam sve ovo podržala i podržala ih je cijela obitelj. Ako podržavaš mene i moju djecu, tebi su moja vrata otvorena, a ako ne podržavaš, vrata su ti zatvorena. Njih se dvije ne boje nikoga, nisu one prve koje su promijenile spol, to je jača sila, one se trebaju pojaviti u javnosti. Zahvaljujući doktorima, one su sad prave ljepotice, sliče majci - objasnila je jednom prilikom Rada.

Foto: PRfotografije

Prema kćerima je zaštitnički nastrojena te ne želi previše govoriti o njima jer su je tako zamolile, no otkriva nam da je Ivana u sretnom braku s Nijemcem, a Ana u vezi već godinu dana.

- Ona još ne želi brak. Čekat će tri godine. Nije ni važno, rođene su u Njemačkoj i imaju sve papire - kaže Rada.

Ivana i Ana su od rođenja do šestog razreda osnovne škole živjele u Njemačkoj, a onda su se preselile u Srbiju. Srednju frizersku školu završile su u Nišu, nakon čega su se opet vratile u Njemačku. Rada kaže da će sad otvoriti vlastite frizerske salone.

- Mama, molimo te, nemoj govoriti više o nama, stalno mi ponavljaju. Majka sam i ne želim da one plaču jer ja nemam novca pa zarađujem pričajući o njima. Djeca su odrasla i imaju svoje živote. Ponosna sam na njih. Da ih samo vidite, to su ljepotice božje. Nema muškarca koji se ne okreće za njima - rekla nam je za kraj ponosna mama.