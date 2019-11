Mamići kupili cijelo selo, blizu odmaraju Todorići i Vidoševići

U šumskoj idili Gorskoga kotara kriju se tri zaboravljene vile obitelji Mamić. Trava je uredno prije zime pokošena i postojano čeka prve bijele pahulje. Drva za ogrjev čekaju da zagriju kamine, no prije su se zažarili odnosi između članova ove obitelji. Ono što sa sigurnošću možemo reći jest da Zdravko Mamić ni u jednoj od njih neće dočekati Božić.

Da kroči na hrvatsko tlo, odmah bi završio na odsluženju zatvorske kazne od 6,5 godina. Kad su se zadnji put Mamići odmarali u drvenim vilama ne znaju ni susjedi, ali zato znamo da je upravo jedna od ovih zdanja postala kamen spoticanja između Monike Kravić i Zdravkova brata Zorana Mamića. Monika mu mora mu vratiti 200.000 eura koje je navodno posudila upravo za kupnju ove vikendice.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Impozantna svijetla Honka, koja je u vlasništvu Monike Kravić, nalazi se u Starim Sušicama nedaleko od Ravne Gore. Zoran se htio osigurati da mu, ako mu novac ne bude vraćen, pripadne ta vikendica koja se u katastru vodi da ima 60 kvadrata, kao i dvorište od gotovo 500 kvadrata. Htio je da sjednu i na pošumljenu livadu nešto veću od 1800 kvadrata koja se nastavlja uz vikendicu. Uz to, smatrao je da bi sud trebao omogućiti zabilježbu i na 500 kvadrata puta koji Monika dijeli sa suprugom Zdravka Mamića - Marinom i njezinom sestrom arhitekticom Jadrankom Kruljac Polak.

Marina Mamić je ujedno i vlasnica prve Honke u nizu od 81 kvadrata s više od 900 kvadrata zemljišta. Između njih dvije smjestila se Jadrankina vikendica od 61 kvadrata. Marinina sestra oko kućice, koja se i po izgledu razlikuje od druge dvije vikendice, ima još i 795 kvadrata zemljišta. Sud je odbio zahtjeve Zorana Mamića jer su nekretnine u vlasništvu Monike Kravić već pod opterećenjem zbog sporova koji se vode zbog njegova brata Zdravka. Marina Mamić je vlasnica i šume i pašnjaka od ukupno 76.000 kvadrata koji se prostiru na tri parcele. One okružuju drvene vile. U Starim Sušicama, gdje se nalaze ova ‘Mamićeva ulica’ i šuma, nema žive duše. Naišli smo tek na jednu stariju mještanku, koja je bila škrta na riječima.

- Je, je, ovo su Mamićeve kuće. Dolaze oni... Ne sjećam se kad su zadnji put bili, ali ova prva vam je od sina Marija. Nisam ih dugo vidjela - kaže nam gospođa u prolazu.

Foto: Nel Pavletić/PIXSELL

Dakle, u selu se priča da je jedna od vikendica Marijeva, odnosno Mamićeva sina koji se rastao od Monike Kravić prije tri godine. Papiri kažu drugačije. Prvi susjed Mamićevima je umirovljeni HDZ-ov zastupnik Florijan Boras, koji je javnosti bio poznat po svjedočenju u aferi Bankomat. On je ujedno i kao predsjednik Vijeća Visokog časnog suda HDZ-a pročitao razloge izbacivanja bivše premijerke Jadranke Kosor iz stranke. Zadnjih desetak godina gotovo da ga se nije ni spominjalo. Kako doznajemo, on je bio prvi koji je u Starim Sušicama podigao vikendicu. Susjedi kažu da je do prije godinu i pol ondje stalno boravio, no otkako je dobio unučiće, vratio se u Zagreb da ih čuva. Susjedi nam kažu da se Boras znao družiti s Marinom i Zdravkom Mamićem, no da je Mamićeva supruga češće dolazila od Zdravka. Nitko ne pamti da su se ondje održavale velike fešte.

- Barem ne one vrijedne spomena - šale se susjedi.

Zoran Mamić je, uz spomenutu vikendicu, predlagao sudu da ga se osigura i zabilježbama na Monikinu vikendicu na Pagu te na četverosobni stan u zagrebačkom Trnju od 97 kvadrata. U katastarskim knjigama Monika Kravić se vodi da je prijavljena na Tuškancu. No ondje živi njezin bivši suprug Mario s novom ženom Tiom. Taj stan je bio svadbeni poklon Zdrava Mamića sinu Mariju i sad već bivšoj snahi Moniki. Navodno je Zdravko taj stan platio 600.000 eura. Monika i Mario su u uređenje potrošili još 300.000 eura pa su namještaj u dnevnoj sobi presvukli gušterovom kožom. U istoj ulici, tridesetak brojeva niže, kuća je Zdravka Mamića, u kojemu živi njegova obitelj.

On je ondje i upisan kao vlasnik, za razliku od nekretnine u kojoj živi sin Mario i, prema podacima s katastra, na koju je prijavljena Monika Kravić. Kao vlasnik te nekretnine navodi se tvrtka Gloriola, a vlasnik te tvrtke je pak Cromwell Global A.S. s britanskih Djevičanskih otoka. Tvrtka je ugašena, a zastupao ju je direktor Borislav Maletić. Riječ je o stomatologu koji je 2015. imenovan počasnim konzulom Crne Gore u Dubrovniku. Jedan je od prvih Zagrepčana koji je vozio Ferrari i u medijima često bio predstavljan kao Gazpromov lobist, ali i lobist MOL-a. Prema podacima Poslovne Hrvatske, ovaj stomatolog je bio povezan s 21 tvrtkom. Među njima je bila i Štedno-kreditna zadruga Petrač, koja je u likvidaciji, a kojom je upravljala supruga Hrvoja Petrača, Alica. Na prvi pogled i pregled poslovanja tih dvadesetak tvrtki zapitali biste se ima li čovjek za kavu s obzirom na to da su sve mahom bile ili gubitaši ili su imale minimalne promete.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Zdravko Mamić je još 2007. otkrio kako ga impresionira Gorski kotar. Tad je pojasnio zašto želi ondje nešto svoje.

- Gorski kotar je za mene pravi raj. Supruga mi je iz Mrkoplja i te su dvije stvari presudile kod odluke da napravim kuću za odmor. Planiram kupiti još 100.000 kvadrata zemlje. Vidio sam što je napravio Nadan Vidošević, mogu mu samo čestitati na ukusu, a ja ću tek odlučiti što još na tom terenu napraviti - rekao je tad Mamić.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Mislio je na imanje javnosti znano kao Nadanovi dvori. Riječ je o imanju koje se procjenjuje na deset milijuna kuna te se prostire na osam hektara. No taj ranč je bio registriran kao planinarski dom. Šuma ga dijeli od ostatka sela, a na imanju su podignute tri drvene kuće za odmor nazvane Jela, Smreka i Breza. Kuće Smreka i Breza su za četiri osobe, a u Jelu ih stane šestero. Najveća kuća ima i saunu te zatvoreni bazen, a u podrumu je blagovaonica u koju se za stol može smjestiti 20 osoba. Prije dvije godine se pisalo da su se sve tri kuće mogle unajmiti za vikend po cijeni od 2500 eura.

Foto: PIXSELL

U istom selu Hlevci kuću za odmor ima Iva Todorić. Njezinu vikendicu smatraju jednom od najljepših kuća u Hrvatskoj i prostire se na 8000 kvadrata. U ponudi je za najam. Nazvali su je Čarobna koliba jer su je epitetom “čarobna” opisivali svi prijatelji koji su je posjetili. Čarobna koliba je sagrađena 2007. godine kao mjesto za obiteljski odmor, a prvi susjedi su udaljeni 500 metara. Kuća ima nekoliko soba, kupaonica, kamin, saunu, prostoriju za opuštanje i golemi vanjski bazen te je idealna za osam ljudi. Unutrašnjost kuće je napravljena od masivnog i kvalitetnog drva. Luksuzna koliba je dostupna za dnevni i tjedni najam, a preko jedne od stranica za grupnu prodaju tri noćenja za osam osoba 2018. su se nudila po cijeni od 4387 kuna. U najam su uključeni i neograničeno korištenje saune te torta dobrodošlice. Ivino zdanje, kao i Vidoševićev ranč, udaljeni su od “Mamićeva sela” nešto manje od deset kilometara. Jedni druge, da žele, s autima posjete za 13 minuta vožnje.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Nije tajna da su Mamići vlasnici impozantnog broja nekretnina. Samo u Zagrebu, uz navedene kuće i stanove, Zdravko je 2017. rekao da ima stanove u centru Cvjetno jer je tad tražio Tomislava Horvatinčića da pusti istražitelje u nekretnine. Na Mamićeva sina je glasila i 20-metarska jahta Feretti 590 Maluciva na kojoj Zdravko često prima prijatelje. Na njoj je 2015. plovio s Davorom Šukerom nakon skandala s kukastim križem na utakmici reprezentacija Hrvatske i Italije na Poljudu u Splitu. Procjenjuje se da ta jahta vrijedi oko pola milijuna eura, no kupljena je za puno više. Carina je 2010. procijenila jahtu puno skupljom od 700 tisuća eura, a navodno je prava cijena bila oko milijun i pol eura! Mamićev brat Zoran imao je kuću od 700 četvornih metara na zagrebačkome Markuševcu, vrijednu oko 10,2 milijuna kuna, u kojoj je živio s bivšom suprugom i djecom.

Nakon što se razveo, preselio se u stan od 200-tinjak kvadrata u Gračanima u vrijednosti od malo manje od tri milijuna kuna. U akciji Porezne inspekcije 2012. godine mediji su imovinu Zorana Mamića procjenjivali na 6,4 milijuna kuna što je bilo u nesrazmjeru s ukupnim dohotkom koji je iznosio tek 160.000 kuna. On je ranije bio aktivni nogometaš u Njemačkoj, čak i hrvatski reprezentativac, ali Porezna inspekcija nije vjerovala da je zarađivao dovoljno da bi imao takvu imovinu. Danas potražuje novce od Monike.