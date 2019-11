Osim sa Zoranom, Kravić se sudi i s bivšim mužem Marijem

Otkako je u javnost izašla presuda po kojoj Monika Kravić mora vratiti Zoranu Mamiću 200.000 eura plus kamate od 2016., Kravić se ne javlja na pozive. Od bliskih ljudi bivše voditeljice doznajemo da nije voljna davati izjave vezane za presudu.

Zadnji put se u javnosti pojavila ovoga proljeća na modnoj reviji Aleksandre Dojčinović u Zagrebu. Iz sudskih spisa vidljivo je da Monika trenutačno živi u Varšavskoj ulici u centru Zagreba. Na istoj adresi ima prijavljen obrt Fokus media, koji je otvorila lani u rujnu. Preko obrta može raditi kao slobodna novinarka, pomoćne djelatnosti u izdavačkoj umjetnosti, proizvoditi filmove, baviti se odnosima s javnošću, oglašavanjem preko medija i slično.

Njezin bivši suprug Mario Mamić i njegova nova supruga Tia Mamić žive na Tuškancu, gdje su svojedobno živjeli Monika i Mario s njihovom djecom. Taj stan je bio svadbeni poklon Zdrava Mamića sinu Mariju i sad već bivšoj snahi Moniki. Navodno je Zdravko taj stan platio 600.000 eura. Monika i Mario su u uređenje potrošili još 300.000 eura pa su namještaj u dnevnoj sobi presvukli gušterovom kožom.

Inače, Zdravko Mamić ima kuću na Tuškancu nekoliko brojeva niže od njih, a navodno je Moniki kupio stan u Varšavskoj nakon razvoda od njegova sina.

Monika i Mario na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu trenutačno vode dva spora oko djece, no postupak je tajan. Bivši supružnici su se sporazumno rastali prije dvije godine nakon jednog ročišta. Godinu prije konačnog razvoda 2017. šuškalo se da se Mario uslijed bračnih razmirica iselio iz stana u kojemu su živjeli na Tuškancu. Bivša voditeljica upoznala je Marija Mamića početkom 2007. godine, kad su oboje imali 24 godine, a nakon nešto više od godine dana odlučili su se vjenčati. Potkraj 2008. godine Monika je na svijet donijela jednog sina, a drugog sina dobili su u prosincu 2012. godine. Otkako je rodila, bivša voditeljica se povukla s malih ekrana i posvetila majčinstvu.

Iznenada se opet poslovno angažirala 2014. godine, nakon pet godina apstinencije s televizije. Mnogi su se pitali kako to da se odjednom vraća pred kamere pretpostavivši da joj nije potrebno jer se, kako narod kaže, “dobro udala”.

- Tko kaže da ne moram raditi? Možda moram. To je samo percepcija ljudi. Svi mi imao svoju sliku o drugima, a da ih ni ne poznajemo, to je normalno. Ali tko sam ja da idem objašnjavati nekome nešto o meni, kakva sam ja zapravo - rekla je tad medijima. Dodala je kako je bila svjesna da je jedno razdoblje bila samo snaha Zorana Mamića za javnost i da se s time pomirila jer se na kraju sa svime u životu miri. Dvije godine kasnije bračna idila između nje i Marija završila je razvodom.

O bračnom krahu gotovo da nije govorila. Nešto kratko je izustila za RTL 2016. Rekla je: “Sretna sam, ne znam zašto ne bih bila sretna. Ja sam blagoslovljena mama. Imam svoja dva princa i oni su gospodari mog srca, i eto. To je meni sasvim dovoljno”. Dok je još bila dio obitelji Mamić, zatekao ju je, kao i ostale članove, pretres kuće na Tuškancu. Tad su joj u torbici pronašli 100.000 eura.

Mnogima su iznosi koji se spominju u tekstovima uz ime Monike Kravić nezamislivi, pa tako i detalji presude po kojoj bratu Zdravka Mamića - Zoranu - mora vratiti 200.000 eura.

Prema njegovim riječima, posudila je taj novac za kupnju kuće u Ravnoj Gori. Tražio je od suda da joj sjednu na kuću u Staroj sušici u Ravnoj Gori, na stan od 97 kvadrata na Trnju i na nekretninu na Pagu, no s obzirom na to da su iste opterećene već zabilježbama zbog drugih postupaka, sud je odbio taj zahtjev. Kuća koju je htio teretiti Zoran, čini se da je upravo nekretnina koju je navodno kupila posuđenim novcem.

A ovako se na sudu pravdala Monika: “Taj sam ugovor potpisala na zahtjev supruga Marija Mamića. Nisam ni čitala ni gledala što potpisujem, a nisam supruga puno ni ispitivala oko toga. On mi je samo rekao da je to dio nekih njegovih poslovnih kombinacija. Na taj sam ugovor i zaboravila, a čak i kad sam sa Zoranom Mamićem bila u dobrim odnosima, o tom se ugovoru nije razgovaralo. U to sam vrijeme kupila jednu nekretninu na svoje ime, no ona nema nikakve veze s ovom pozajmicom, jer dok sam bila u braku s Marijem, mi smo dobro živjeli i nitko nam nije trebao pozajmljivati novac”.

Tvrdi da je sama sebi uplatila 918.000 kuna na račun. Bivši suprug Mario potvrdio je stričevu priču i dodao: “Dio novca isplaćen je i u gotovini, a tome sam i osobno bio prisutan”. Kako Monika nije dokazala podrijetlo novca, presuđeno je u korist Zorana Mamića. Monika mora platiti i parnični trošak od 163.750 kuna.

