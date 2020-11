Nakon niza estetskih korekcija, Mandarina tetovirala trajni ruž

<p>Prošlo je nešto više od godinu dana otkad se proslavila dok je prodavala voće na štandu pored Zagreba. <strong>Kristina Mandarina</strong> (22) od tada ne prestaje puniti medijske stupce. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Jedan od razloga je i njezin izgled s obzirom na to da je danas neprepoznatljiva u odnosu na period dok je bila 'obična djevojka sa štanda'. </p><p>Osim što je vidno povećala i usne, sada ih je trajno našminkala pa je na Instagramu otkrila kako se podvrgnula iscrtavanju usana trajnim ružem.</p><p>- Moje savršene baby usne - napisala je u opis videa kojim je pokazala cijeli proces u kozmetičkom salonu.</p><p>Kasnije je objavila još jedan video na kojem ponosno pokazuje novi izgled pa je 'upalila' efekt za pomlađivanje lice.</p><p>Mandarina je nedavno u intervjuu za 24sata priznala kako se ne srami estetskih zahvata.</p><p>- Mislim da je to sasvim u redu, naravno, sve u granicama normale - rekla je Kristina, a potom dodala: 'Volim držati do izgleda i njege lica'.</p>