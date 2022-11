Manekenka Cara Delevingne dnevno zaradi oko 260.000 kn

Britanska manekenka Cara Delevingne (30) prošle je godine imala zaradu od oko 30 milijuna kuna, što je čini jednom od najuspješnijih modela ikad.

Kad se zbroje njezine nekretnine i zarada, 'teška' je oko 400 milijuna kuna, a to znači da je u samom vrhu po zaradi na modnoj sceni.

Britanski mediji otkrivaju da je i u 2021. godini zarađivala velike novce, dnevno čak oko 260.000 kuna.

Cara je ne samo manekenka, već i vlasnica tvrtke Harvey White Properties te se bavi biznisom. Okušala se i u glumi te je zapravo postala poslovna žena, jedna od najuspješnijih na području mode i modelinga.

Foto: Hulu

Iako je očito izuzetni bogata, nedavno je izašlo u javnost da je na njezinu računu aktivirana zadužnica. To znači da će se netko moći naplatiti, ako ona eventualno bankrotira, što je mala vjerojatnost.

- Šanse da Cara bankrotira vrlo su male, ali očito je netko htio biti prvi u redu ako bi se morao naplaćivati zbog pozajmice koju je modelu dao - komentar je za britanske tabloide.

Foto: Instagram/Lauren Rose Goldberg

Mediji pretpostavljaju da bi to moglo biti povezano s njenim ponašanjem ove godine i javnim ispadima u Kaliforniji i aerodromu Van Nuys.

Međutim, unatoč vijestima o njezinom financijskom uspjehu, još u rujnu su poduzete mjere da se zaštite njeni američki interesi. Njezini bankari HSBC prijavili su tužbu protiv tvrtke u travnju ove godine — unatoč činjenici da je tada imala imovinu od gotovo 300 milijuna kuna.

Foto: Profimedia/dpa/pixsell/canva

Izvor je rekao za The Daily Mail's Eden Confidential: - Neočekivano je da tvrtka s toliko novca ima optužbe ove vrste protiv sebe - piše The Daily Mail.

Cara je karijeru započela 2009. godine, kad je potpisala ugovor sa Storm Managementom. Ubrzo je postala uspješan model za Burberry, YSL i Chanel.

Zatim se okrenula glumi, a nedavno je glumila u drugoj sezoni serije Only Murders In The Building uz Selenu Gomez, Martina Shorta i Stevea Martina.

Cara je rođena u privilegiranom i londonskom visokom društvu s ocem nekretninskim tajkunom Charlesom Delevingneom (73) i damom Joan Collins (89) među svojim krsnim roditeljima.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Kroz godine je bila biseksualka, panseksualka te je sada rodno fluidna. Imala je vezu s glazbenicom St. Vincent i modelom Ashley Benson, no prekinule su 2020. godine.

Borila se s depresijom te, poput mnogih modela i glumica, optužila Harveya Weinsteina za seksualno uznemiravanje.

