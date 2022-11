Raskoš baršuna: Kako je taj veličanstveni materijal postao zvijezda svečanih stilova

Baršun je struktura tkanine, a ne vlakno, kao što su na primjer vuna ili pamuk. Proces je specifičan u tehnologiji tekstila: tkani baršun izrađuje se na posebnim tkalačkim stanovima koji tkaju dva sloja tkanine tijesno jedan uz drugog. Zatim se stvaraju prepoznatljive petlje i čuperci te pređe, što baršunu daje dojam dubine, raskoši i luksuzne gustoće. Upravo radi toga ovaj je tekstil kroz stoljeća imao posebno mjesto u svijetu mode i odijevanja, a sličan status ima i danas. Često nosimo i samt - to je zapravo pliš ili baršun s rebrastim linijama.

Foto: Dreamstime

Kako prepoznati pliš - obično ima kraće čuperke, dok baršun ima bogatiji dojam, otuda karakteristična vizualna ljepota. Tradicionalno se baršun izrađivao od svilenih niti, što je pojačavalo njegov status u svijetu odijevanja, upravo te skupe niti daju mu prepoznatljivi visoki sjaj. Danas se baršun može izraditi od niza različitih vlakana od kojih svako ima drugačiju teksturu, a time i cijenu.

Baršun obično povezujemo s plemenitim naslijeđem u zapadnoj kulturi, na kraljevskim je dvorovima uvijek imao poseban status. Popularizirala ga je na dvoru dinastija Tudor, koja je Engleskom vladala od 1485. do 1603. godine te su imali veliku sklonost luksuznom ukrašavanju i odijevanju. I kralj Henrik VIII imao je značajnu sklonost baršunu, povijesni spisi otkrivaju da je u baršun obukao čak i kupaonicu, toliko ga je volio. Naravno, vrijeme raskoši nalagalo je ukrašavanje interijera do maksimuma, a dvorovi su bili mjesta na kojima se pretjerano naglašavala ekonomska moć.

No ovaj predivan materijal zapravo potječe iz istočnjačke kulture, bio je tkan od svile i lana. Nađen je na području Egipta, potječe još iz 2000. godine prije naše ere. U to je vrijeme tehnika izrade baršuna bila toliko složena da je bila dostupna samo plemstvu i općenito visokom društvu. Slični su uzorci materijala pronađeni i u Kini.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Oduševljeni mekim svojstvima baršuna, Europljani su ga uveli u trgovinu preko Puta svile, drevne mreže trgovačkih puteva koji su povezivali istočnu i jugoistočnu Aziju s istočnom Afrikom, zapadnom Azijom i južnom Europom.

Prva europska država koja je imala industriju baršuna bila je i Italija, i danas nezaobilazna na modnoj mapi, jedan od centara svjetske mode. Dizajneri iz čitavog svijeta već više stoljeća nove luksuzne materijale nabavljaju upravo u Italiji. U to doba baršun je i dalje bio za bogataše - nosili su ga kao odjeću, njime ukrašavali dom i općenito uživali u njegovu bogatstvu. Smatra se da je vrhunac proizvodnje ovog materijala bio tijekom renesanse.

U novije vrijeme, s dolaskom sintetičkih vlakana tijekom prošloga stoljeća, baršun postaje dostupan svima, no s time gubi nešto od ljepote. I danas je svileni vrlo tražen, no odjeća od njega je izuzetno skupa, stoga se nalazi samo u luksuznijim kolekcijama. Ipak, i jeftinije varijante imaju taj poseban efekt i ljepotu, pa ne možemo zaobići baršun ni ovog prosinca.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Novije kolekcije brojnih modnih kuća donose baršun kao glavni element u kolekcijama za večer i ostale svečane trenutke. Od boja ističu se one bogate, tamnije, raskošne. Dizajneri često baršun i pliš koriste u kolekcijama za oba spola, tu su sakoi, odijela, ali i ženske haljine, naglašena struka. U svijetu torbica ima posebno mjesto - predivan je u nijansama od ljubičaste do čokoladno smeđe do tamne zelene.

Baršun je tijekom prošloga stoljeća bio hit u osamdesetima, ali i devedesetima kad je ušao u grunge odijevanje, ponajprije crni i onaj slični nešto tamniji. No simbol je bogatstva pa ga biramo kad idemo na neko posebno mjesto, kad želimo uistinu zabljesnuti. Pošto ima kraljevski karakter, paše mu nakit, no lako je pretjerati, stoga ako niste vični konkretnom ukrašavanju, uz nešto baršunasto birajte jednostavniji nakit.

