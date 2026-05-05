Manekenka koja je ostala bez obje noge ponosno obukla kratke zlatne hlače na Met Gali

Manekenka i aktivistica Lauren Wasser privukla je pažnju na crvenom tepihu Met Gale 2026. svojim upečatljivim, zlatnim izdanjem.

Wasser, koja dolazi iz obitelji modela, za ovu je prigodu odabrala kratko dvodijelno odijelo od zlatnog lamé materijala s potpisom dizajnera Prabala Gurunga. Riječ je o stilu koji je postao njezin zaštitni znak. Kombinaciju je upotpunila slojevitim dijamantnim lancima, upečatljivim prstenjem i luksuznim satom, dok je dugu platinasto plavu kosu ukrasila maramom s detaljima, piše Vogue.

Foto: DANIEL COLE

Osim modnim izborom, Wasser je poznata i po svom aktivizmu. Naime, izgubila je desnu nogu 2012. godine, a potom i lijevu 2018., zbog komplikacija izazvanih sindromom toksičnog šoka (TSS). Riječ je o rijetkom, ali potencijalno smrtonosnom stanju koje može nastati kao posljedica bakterijske infekcije, često povezane s korištenjem tampona.

Nakon što je preživjela tešku zdravstvenu krizu i amputacije, Wasser se posvetila podizanju svijesti o opasnostima ovog sindroma, nastojeći educirati javnost, posebice mlade žene, o važnosti pravilne higijene i prepoznavanja simptoma.

Foto: DANIEL COLE

Uoči same Met Gale, Wasser je sudjelovala i na Vogueovoj predzabavi održanoj u petak u Madame Tussaudsu, gdje se pojavila u haljini s prorezima ukrašenoj šljokicama brenda Area, uz zaglađenu frizuru i elegantnu Judith Leiber torbicu.

Svojim pojavljivanjem na Met Gali još jednom je spojila modu i aktivizam, potvrdivši da crveni tepih može biti i platforma za važna društvena pitanja.

*uz korištenje AI-ja



