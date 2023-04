Manekenka Minovska o obitelji i bolesti: Primijetila sam kožne promjene i otkrila tumor...

Manekenka Nikolina Minovska dugo se godina bavila manekenstvom te je zaradila i laskavu titulu jedne od najljepših Hrvatica, a posljednjih se godina posvetila obitelji i drugim poslovima. Nikolina je za Story.hr otkrila kako se brine za zdravlje, obzirom da je imala maligni tumor kože koji je, na sreću, otkriven na vrijeme.

- Redoviti pregledi su mi iznimno važni i neophodni za održavanje zdravlja, čak bih rekla da su i neka vrsta iskazivanja ljubavi prema sebi i svom tijelu. Majka mi je usadila naviku samopregleda, kao i redovitog nanošenja SPF-a jer štetne zrake dopiru do kože i tijekom oblačnih dana, a ne samo ljeti kada vrijeme provodimo sunčajući se - istaknula je Nikolina.

Manekenka tvrdi kako je nedavno bila na pregledu madeža na kojem je, nakon što je primijetila promjene na koži, otkrila da ima maligni tumor kože, tzv. bazocelularni karcinom kože. Išla je to ukloniti, a poručila je svima da redovito obavljaju preglede.

Obzirom da je Nikolina imala dva poroda poslije kojih je zadržala manekensku liniju, otkrila je i koja je njezina tajna zavidnog izgleda.

- Brinem se o sebi i svom tijelu. Nema nikakve tajne jer svi već znamo da tijelo u formi i zdravi organizam uvelike ovise o donošenju ispravnih odluka vezanih za način života. Aktivna sam, redovito vježbam na pilates reformeru, hranim se pravilno i uravnoteženo, pijem puno vode - rekla je.

Također, manekenka se osvrnula i na usklađivanje obiteljskih obveza i karijere pa je istaknula da se najprije mora pobrinuti za sebe kako bi mogla brinuti i o drugima.

Nikolina tvrdi da joj suprug pomaže oko djece te da su ravnopravni roditelji. Smatra da je briga oko djece ista i za majku i za oca.

- Više puta mi se znalo dogoditi da me na početku sastanka ljudi pitaju: tko čuva djecu?, uz popratni komentar: oh, tata je danas dadilja. Blago ti se što ti pomaže oko djece. Sigurna sam da nikad nitko to pitanje nije postavio mom mužu. Na te izjave se samo nasmiješim i odgovorim: blago nama jer oboje sudjelujemo u odgoju svoje djece - zaključila je manekenka.

Inače, Nikolina se u rujnu 2016. godina udala za vlasnika Cammea, Vladimira Minovskog, s kojim ima dvojicu sinova, a prije dvije godine su u Zagrebu zajedno otvorili restoran.

