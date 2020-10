Manekenku i glazbenika opet 'napali' zbog fizičke razlike: 'Pa njena stražnjica je veća od tebe'

<p>Plus size manekenka<strong> </strong>iz Obale Bjelokosti, <strong>Eudoxie Yao</strong>, i njezin dečko, gvinejski glazbenik <strong>Grand P </strong>postali su pravi hit zajedničkim pojavljivanjem u javnosti. Njihova neobična ljubavna priča završila je u brojnim medijima. </p><p>On ima rijedak genetski poremećaj progeriju, koji je utjecao na njegovu visinu, a Yao se diči svojim oblinama. No njima to ne smeta, tvrde kako je njihova ljubav jača od svega. </p><p>Na društvenim mrežama nerijetko objavljuju zajedničke fotografije, a na jednoj od posljednjih objava istaknuli su kako su slavili Dan neovisnosti, koji se u Gvineji obilježava 2. listopada.</p><p>- Sretan Dan neovisnosti mojoj drugoj državi Gvineji - napisala je Eudoxie u opis ispod objavljenih fotografija.</p><p>Eudoxie je za tu priliku odjenula bijelu majicu i suknju te crvene cipele, a Grand P odabrao je crvenu odjevnu kombinaciju - hlače, majicu i tenisice.</p><p>Njihovi pratitelji ponovno su 'zapeli' za fizičku razliku između njih pa su neki od njih manekenki poručili kako im se sviđa, ali ih jako živcira s ovakvim objavama.</p><p>- Pa njena stražnjica je veća od tebe - uputili su komentar glazbeniku. </p><p>No ima i onih koji ih potiču da ostanu zajedno ako se doista vole.</p><p>- Ako vas uistinu veže iskrena i nesebična ljubav, smatram da je to vrlo dobro i fantastično. Ne poznajem vas, ali nadam se da ste ozbiljni s ovim gospodinom - poručio je manekenki jedan od pratitelja. </p><p>Ovom se paru nerijetko predbacuje da su sve inscenirali kako bi zadobili medijsku pažnju, no glazbenik kaže kako je riječ tek o hejterima te da je Eudoxie 'njegova velika beba'.</p><p>Eudoxie je njezin osebujan izgled priuštio iznimnu popularnost u Africi, a uz to što je plus size model, često se pojavljuje u tamošnjim emisijama.</p><p>Inače, Grand P se kandidirao za gvinejskog predsjednika. <a href="https://www.afrik.com/grand-p-le-candidat-surprise-de-l-election-presidentielle-guineenne-2020" target="_blank">Francuski mediji </a>pišu kako je kandidaturu službeno objavio, a izbori će biti u Gvineji 18. listopada.</p><p>- Slušajte me, stupit ću na snagu. Svi me morate podržati - rekao je glazbenik u videu koji je objavio na Facebook profilu.</p>