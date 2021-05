Pobjednici ovogodišnjeg Eurosonga, grupa Måneskin, već ima rasprodane neke koncerte koje će održati u sklopu turneje iduće godine. Nastupat će tako u Rimu u prosincu ove godine, ali karata više nema, kao ni za koncert u Milanu nekoliko dana kasnije.

Popularnost im raste iz dana u dan pa će tako iduće godine od 20. ožujka do 23. travnja uveseljavati publiku po Bologni, Napulju, Firenzi, Torinu, Veroni... Također od 3. do 5. lipnja iduće godine Måneskin će nastupati na glazbenom festivalu Rock im Park na kojem će zapjevati i 'Royal Republic', 'Lewis Capaldi', 'The Faim'...

- Valjda ćete doći i u Hrvatsku - pišu na društvenim mrežama fanovi, koji su oduševljeni što im je Hrvatska, odnosno stručni žiri dodijelio 12 bodova u ime Lijepe Naše. 'Znali smo nanjušiti pobjedu, to nam je u krvi', šalili su se.

Damiano David (22), frontmen ovog talijanskog benda, zaintrigirao je mnoge u subotu navečer u prijenosu uživo jer se sagnuo do stola pa su mnogi mislili da šmrče kokain. To je demantirao odmah na pobjedničkoj presici, ali kako šuškanja nisu stala, dobrovoljno je otišao na test na droge.

Pokazao je da se nije drogirao pa su organizatori Eurosonga tu vijest odmah objavili i rekli kako sada više nema mjesta nagađanjima jer sve imaju 'crno na bijelo'. Žao im je što je uopće takva priča došla u fokus zbivanja pored nastupa pobjednika i njihove pjesme.