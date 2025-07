Mangroove za 24sata: Zatvorili smo se u studio, stiže album

Bez velike pompe, ali s jasnim glazbenim identitetom, bend Mangroove uspio je još jedanput osvojiti ljeto, ovoga puta remiksom svoje emotivne pjesme 'Tajna'. Dok DJ-i s Jadrana šalju poruke kako se publika raspleše čim krene beat, bend se istodobno zatvara u studio i završava posljednje pjesme za novi studijski album 'Komad neba'. A pripremaju i jesenski koncert u zagrebačkom Boogaloou, koji je, iako mjesecima unaprijed, već napola rasprodan.

Glazbeni put nikad nisu krojili prema pravilima tržišta, a još manje prema očekivanjima. Upravo zato im remiks ne djeluje kao marketinški trik nego kao prirodni nastavak priče, o pjesmi koja i nakon festivalskog života živi novo poglavlje, ovaj put u plesnijem ruhu. I o bendu koji ne prestaje istraživati vlastite granice. U razgovoru za 24sata, Mangroove govori o glazbenoj slobodi, izbjegavanju žanrovskih kutija, nadolazećem albumu i koncertu u Boogaloou koji, kažu, ne treba očekivati nego osjetiti.

Je li remiks 'Tajne' bio zamišljen kao ljetni hit i kako doživljavate pjesme koje imaju svoj život i izvan vašeg osnovnog žanra?

Nikad ne stvaramo s nekom kalkulacijom ili figama u džepu, to nismo mi, ali jako volimo čuti svoju stvar u nekim novim drukčijim aranžmanima i remiksevima. Na kraju krajeva, to produljuje život pjesmi i znači da pjesma može funkcionirati u mnogim žanrovima, što je super. Prije dva tjedna dobili smo neke poruke raznih DJ-eva po obali kako se ekipa raspleše kad im puste remiks 'Tajne', a od tada pa do sada poruka je sve više i više. Super osjećaj.

Zagreb: Željka Veverec i Toni Starešinić, članovi bendaa Mangroove | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Čini se da vam je iznimno važno glazbeno istraživanje i kombiniranje žanrove, koliko vam sloboda u izražavanju znači u ovom trenutku karijere?

Istraživanje i sloboda su uvijek važni u stvaranju i nismo nikad o tome razmišljali kao sad, nego je to dio našeg stvaranja. Glazba je fluidna i ona ne poznaje granice, to je zaista istina, i to je najljepši trenutak kad imate pjesmu. Nije bitno je li ona ovo ili ono, nego da je dobra pjesma i sad svatko će je zvati nekako drukčije, ali ako je dobra, svima će biti ona dobra pjesma.

Planirate li možda još sličnih remikseva u budućnosti ili suradnji s producentima izvan 'standardne' domaće scene?

Planiramo se samo i dalje baviti glazbom, stvarati i igrati se te se prepustiti mogućnostima koje glazba otvara tako da ne planiramo suradnje, nego im se prepuštamo. Kad dođu, ako dođu, veselimo se novim mogućnostima i izazovima. Tko zna gdje će nas nova glazba odvesti, ali spremni smo za putovanje. Dobar je osjećaj tako razmišljati, a to prihvaća i naša publika jer ne bi se dogodilo početkom godine baš onoliko rasprodanih koncerata u zagrebačkom Klubu Kontesa Kazališta Komedija da su mislili drukčije.

Foto: PROMO

Koncert u Boogaloou za kraj godine najavljen je kao poseban događaj, radite li na konceptu i što publika može očekivati?

Koncerti su uvijek poseban događaj. Dat ćemo sve od sebe da i ovaj bude takav, radimo na tome da na najbolji mogući način ispričamo Mangroove priču te da promoviramo nove stvari i album 'Komad neba' jer to je priča o zajedništvu i o smislu koji se nalazi u tome da smo skupa i da ovaj trenutak, treptaj koji se zove život, ima smisla kad stvaramo zajedno lijepe stvari. Ne očekujte ništa, nadajte se svemu, budite otvoreni za sve i bit ćete sretni, a možda i iznenađeni. Veselimo se otvoriti svoje srce i to je najbolji koncept. Mangroove je trenutačno u studiju i završavamo posljednje pjesme kako bi album bio spreman na vrijeme. Ne mogu zanemariti to kako smo neki dan primili informaciju da je pola Boogalooa već rasprodano, a do 7. studenoga itekako još ima vremena.

Kako birate pjesme koje će dobiti 'drugi život' kroz suradnje i remikseve, vodi li vas osjećaj, publika ili trenutačna inspiracija?

Najčešće trenutačna inspiracija, iako nekad se dogodi da nas netko kontaktira da bi volio napraviti remiks ili drukčiju verziju, i to nam je posebno drago jer netko želi i čuje u našoj pjesmi dio sebe, tako da to je uvijek lijepa priča.

Foto: Goran Berovic

Koja bi bila vaša poruka publici koja vas možda još nije otkrila, zašto sad, baš s 'Tajnom', može biti idealan trenutak za prvi susret s Mangrooveom?

Mislim da je zanimljivo kod Mangroovea da zapravo jedna pjesma koju izaberete nasumce ne može reći sve, a ponekad možda ne može reći i ništa o Mangrooveu. Ako vam se svidjela 'Tajna', krenite u daljnje istraživanje i bit ćete sigurno iznenađeni, a to je više nego lijepi osjećaj, neočekivano ćete naći i nešto što možda niste tražili, ali vam je baš trebalo. To je Mangroove - nešto što će vam otkriti nadu, utjehu, zabavu ili tek ljubav koju niste ni znali da čekate, trebate ili možda već imate.