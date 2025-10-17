Obavijesti

KONCERT HRVATA IZVAN DOMOVINE

Manje od mjesec dana ostalo je Hrvatske noći u Frankfurtu, evo što kažu ovogodišnji izvođači

Manje od mjesec dana ostalo je Hrvatske noći u Frankfurtu, evo što kažu ovogodišnji izvođači
Foto: PROMO

U frankfurtskoj Suwag Energie areni 15. 11. 2025. nastupaju: Doris Dragović, Petar Grašo, Hrvatske ruže, Grupa Vigor, Mate Bulić, Dalmatino, Toni Cetinski, Miroslav Škoro,TS Dukati

Hrvatska Noć, najveći je koncert Hrvata izvan domovine. Godinama je najpopularnije događanje naših ljudi u inozemstvu, okuplja najviše pjevača, gostiju i medija. 15. studenog u Frankfurtu u Süwag Energie Areni nastupit će najveće hrvatske glazbene zvijezde za tisuće Hrvata i njihovih gostiju koji u Frankfurt dolaze iz cijelog svijeta.

U frankfurtskoj Suwag Energie areni 15. 11. 2025. nastupaju: Doris Dragović, Petar Grašo, Hrvatske ruže, Grupa Vigor, Mate Bulić, Dalmatino, Toni Cetinski, Miroslav Škoro,TS Dukati i obećavaju koncert za pamćenje.

- Hrvatska Noć najveći je koncert Hrvata izvan domovine, ponosni smo na svih 13 godina iza nas i obećavamo još bolju 14. Hrvatsku Noć  pred nama. Očekivanja posjetitelja, glazbenika, prijatelja, partnera i suradnika su velika i sretni smo ispuniti ih i ove godine. Čast mi je biti organizator ovakvog koncerta, graditi još snažnije veze Hrvata u inozemstvu i domovini - rekao nam je Robert Martinović, organizator koncerta Hrvatska Noć u Frankfurtu.

Foto: PROMO

- Koncert 'Hrvatska Noć' godinama je najpopularnije događanje naših ljudi u inozemstvu, okuplja najviše pjevača, gostiju i medija na jednom mjestu, a posjetitelji dolaze iz cijelog svijeta. Naša publika  u Frankfurt dolazi iz cijelog svijeta, od Novog Zelanda, do Danske, Švedske, Amerike počašćeni smo što je odlazak na koncert Hrvatska Noć postao tradicija - dodaje Robert.

- Dragi moji posebna mi je čast da sam i ove godine pozvan biti dijelom koncerta Hrvatska Noć u Frankfurtu. Ja ne znam koji je ovo koncert po redu, ali svake godine nekako nadmašimo svi sami sebe i bude i bolje i bolje i bolje. Ne sumnjam da će tako biti i ove godine. Siguran sam da se moje kolege raduju, ja se beskrajno radujem i vidimo se u Frankfurtu 15. 11. 2025. - najavljuje svoj nastup u Frankfurtu Petar Grašo.

Beograd: Petar Grašo održao je u Sava centru koncert u sklopu regionalne turneje "Volim i postojim" povodom 30 godina karijere
Beograd: Petar Grašo održao je u Sava centru koncert u sklopu regionalne turneje "Volim i postojim" povodom 30 godina karijere | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

- Pozivam vas na najveći i najznačajniji hrvatski koncert u inozemstvu, naravno radi se o koncertu Hrvatska Noć koji će se dogoditi u Frankfurtu 15.11. Grupa Vigor nastupa uz sve naše divne i drage kolege i jedva čekamo vidjeti vas, jedva čekamo zapjevati s vama. Dugo se nismo vidjeli i time je sreća još veća - pozvao je publiku Mario Roth iz grupe Vigor.

Zagreb: Proslava 10. obljetnice DCM televizije
Zagreb: Proslava 10. obljetnice DCM televizije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Više informacija o ulaznicama, prodajnim mjestima, fotografije  i sve ostale informacije o koncertu 'Hrvatska Noć' možete pronaći na www.hrvatska-noc.de

