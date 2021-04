U prestižnoj utrci za Oscara natječe se čak osam igranih filmova, a o nominacijama i pobjednicima svake godine glasovanjem odlučuju članovi Akademije koje čine glumci i sami dobitnici Oscara.

Kako prenosi, Hollywood Reporter, u bilješkama koje su dospjele u javnost član Akademije kritizira film 'Mank'.

-Stvarno volim Davida Finchera kao redatelja, ali 'Mank' je dosadan i previše podilazi publici- piše u bilješkama.

Naime, 'Mank' nije bio jedini film koji je dobio kritike. Film 'Chicago seven' opisan je kao prosječno televizijsko ostvarenje koje ne zaslužuje pobijediti. Redatelju ovoga filma, Aaronu Sorkinu, putem bilješki poručeno je da užasan te da mu bolje ide pisanje.

Uz brojne kritike koje su sadržavale bilješke, bilo je i pohvala ovoga anonimnog člana Akademije.

- 'Minari' je predivan film i mislim da ima najveću šansu za pobjedu, ali je jako spor film. 'Sound of Metal' je također jako spor film, ali su glumci odlični- napisao je član Akademije koji je pohvalio i film 'The Promise of Father and Girl', ali ipak vjeruje kako film 'Nomadland' treba pobijediti ove godine.

Anonimni član Akademije, naglasio je u bilješkama da njegovo mišljenje ne odražava mišljenje ostalih članova Akademije.