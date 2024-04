Manntra za 24sata: 'Zbog naših pjesama fanovi u Njemačkoj uče hrvatski jezik, posebne su im!'

Jedan od hrvatskih najuspješnijih glazbenih 'izvoznih proizvoda' na strano tržište svakako je metal bend Manntra, koji je prošle godine došao na 43. mjesto njemačke liste top-albuma. Nedavno su izdali i live album s koncerta u Leipzigu, a trenutno su i na turneji na kojoj će, prvi put nakon pet godina, doći i u Zagreb, odnosno u Tvornicu kulture.

No, kako uopće jedan hrvatski bend, još k tome alternativan, obzirom da Manntra svoj zvuk opisuje kao spoj metala i tradicionalne glazbe, uspije na stranom tržištu?

Recept ne postoji

Marko Matijević Sekul, vokal Manntre, otkriva nam da, nažalost, recepta za to - nema.

- U jednu ruku je sreća odigrala ulogu. Naime, pjevač Micha Rhein iz popularne njemačke metal grupe In Extremo, nas je otkrio i pozvao nas da dođemo odsvirati par koncerata s njima. To zapravo nije otvorilo velika vrata, ali možemo reći da smo se na neki način 'vidjeli kroz ključanicu' - objašnjava. Kaže kako je Micha tada bio (a još uvijek i je) veliki fan Manntre te im je to dalo određeni legitimitet u industriji po principu 'ako je njemu to dobro, znači da možda tu ima i nečega za mene'.

- I tako polako, koncert po koncert, u jednom trenutku smo imali rasprodane samostalne koncerte, da se tražila i karta više - dodaje Marko.

Rasprodani koncerti diljem inozemstva

Jedan od koncerata koji su također rasprodali bio je i onaj u Leipzigu, koji su i snimili kao live album. Obzirom da ni album u studiju nije jednostavno za snimiti, a kamoli onaj live, pitali smo Marka jesu li se posebno morali pripremati.

- Bili smo pod pritiskom jer je to bio najveći samostalni koncert do tada, tako da smo više razmišljali o obujmu posla i organizacije koje smo imali za takvo nešto, nego o snimanju i samom koncertu. U zadnji tren, kada smo shvatili da je rasprodan, smo odlučili ga ipak snimiti kao audio i video zapis (iako video u malo limitiranijem izdanju). Kad smo čuli kako je publika bila glasna na sirovom materijalu, znali smo da moramo napraviti nešto posebno od ovog izdanja - kaže nam.

Nekoliko koncerata im je na ovoj turneji već rasprodano, dok je za druge ostalo još malo ulaznica. Ipak, ma koliko popularni bili u Njemačkoj, članovi benda i dalje žive u Hrvatskoj.

- Naravno! Zašto bismo mijenjali najljepši komad zemlje u Europi za tmurno i kišno vrijeme Njemačke? - kaže nam Marko te dodaje kako, bez obzira na velik broj fanova u inozemstvu i rasprodane koncerte, svi članovi i dalje imaju svoje poslove 'sa strane'.

- Može se živjeti od glazbe, ali smo svi mladi i radoholičari te vjerujem da kad bismo prodavali stotine tisuća karata, ja bih osobno još uvijek nešto radio. Nemirnog sam duha i ne mogu biti miran. Netko me davno dobro opisao kao 'adrenalin junkie za posao' - pojašnjava.

'Nitko ne može predvidjeti hit'

A Hrvatska, sunčana i lijepa, je upravo zbog Manntre postala i omiljena destinacija nekih njihovih fanova. Pa i više od toga.

- Obožavatelji reagiraju odlično na naše hrvatske pjesme! Smatraju to nečim posebnim i osjećaju se još više povezani s nama, što je lijepo. Jako puno ih se odlučilo posjetiti Hrvatsku po prvi put, a neki čak aktivno uče i jezik - otkriva nam pjevač te ističe kako nije baš lako procijeniti koja će se pjesma svidjeti fanovima.

- Nekad se iznenadiš da svi znaju riječi neke pjesme za koju si mislio da uopće nije slušana. Ako se mene osobno pita, ne bih nikad pogodio koja će 'kliknuti' na tu veću razinu kod publike, jer se uvijek iznenadim. Mislim da to nitko ni ne može predvidjeti - objašnjava Marko.

'Sad nam je bolje, nego ranije'

Turneje mogu biti teške, priznaje to i sam pjevač, no nekako, kako kaže, postane lakše s vremenom. Veliku ulogu u tome kako će sve proći igraju i međuljudski odnosi. Marko objašnjava kako se članovi benda znaju cijeli život, pa već znaju, kako kaže, sve mušice i stvari koje im idu na živce.

- Mislim da nam se sve dogodilo u nekim lijepim godinama gdje više nisi dijete da reagiraš na gluposti, a nismo stari da nam sve ide na živce - objašnjava te dodaje kako im je prije bilo puno teže i to zbog loših uvjeta.

- Kad tek počneš, sviraš po svakakvim klubovima i svi pokušavaju uštedjeti na tebi. Hvala Bogu, sada je situacija drugačija. Bend je otišao do neke razine gdje ipak imamo neki standard u kojem se osjećamo kao 'ljudi' - kaže. Turneja će ih dovesti u Zagreb, i to nakon što pet godina nisu nastupili u glavnom gradu Hrvatske. No ima li u Hrvatskoj uopće toliko 'sluha' i interesa za alternativne žanrove koliko toga ima vani?

- Mislim da se rock i metal vraćaju kroz mladu publiku sve više. To je opet 'cool' glazba nakon više od 20 godina. Video igrice idu u tom smjeru, mlađi su u tom krugu, a realno su metal i rock glazba 'catchy', uđu ti u uho. Ima tu nešto sirovo i iskreno u njoj pa se ljudi mogu brzo 'navući' - kaže Marko te dodaje kako neki ni ne dobiju priliku za to naprosto jer ne znaju o čemu se radi.

- Najčešći komentar koji čujem od ljudi koji nikada nisu to slušali je: 'Pa ovo je super!' Ali nekako kao da se boje sebi priznati u početku, što je malo smiješno - dodaje kroz smijeh. A Manntra zasigurno, barem na ovim prostorima, njeguje poseban spoj i to metala sa slavenskim folklorom. Marko objašnjava kako je to došlo potpuno organski.

- Ja sam iz dalmatinske obitelji koja se preselila u Istru, tako da su mi na jednu uho pivale klape, a na drugo harmonika i sopele. Kad sam počeo baratati gitarom, shvatio sam da ti elementi zvuče odlično u rocku i metalu. Onda sam otkrio da postoje bendovi u inozemstvu koji to već rade na drugačiji način, ali sa svojim vlastitim folklorom. Bilo je jednostavno spojiti 2 i 2 i napraviti to s našom narodnom glazbom - dodaje te ističe kako sada već sve što napišu za Manntru, zvuči kao Manntra.

Lasagna bio njihov član

Njihov unikatan zvuk mogla je čuti i šira hrvatska javnost, i to na Dori 2019. godine, kada je s njima tada svirao i hrvatski predstavnik na Eurosongu ove godine, Marko Purišić, umjetničkog imena Baby Lasagna. Nije baš uobičajeno na Dori čuti takve bendove, a Manntra se tada natjecala s pjesmom 'In The Shadow' te su zauzeli četvrto mjesto.

- Uvijek netko mora biti pionir u nečemu i ne bude shvaćen na početku. To je ok. Drago nam je da smo otvorili nekakav put nekim promjenama koje šire dobre stvari - ukratko će pjevač Manntre.

U Tvornicu dolaze s MetaKlapom

Ponovno će u Zagrebu nastupiti 13. travnja, u Tvornici Kulture, a uz njih će nastupiti još jedni pioniri spajanja tradicionalne i alternativne glazbe, MetaKlapa, koji, kako samo ime kaže - spajaju metal i klapsko pjevanje. Marko nam otkriva kako je oduševljen što će dijeliti pozornicu upravo s njima.

- Oni su fantastični! Ti dečki! Kako oni pjevaju uživo, pa to je da se naježiš i rasplačeš od emocija! Klape su nešto fantastično, a tek ono što oni rade... Obrade poznatih metal i rock pjesama na taj način je iskustvo za tebe - poručuje te dodaje kako su i ranije surađivali.

- MetaKlapa se puno puta pojavila u pjesmama Manntre kao prateći zborovi, dugo smo prijatelji i pomažemo si međusobno. Te dečke jednostavno uvijek volimo vidjeti i s njima surađivati - zaključuje.