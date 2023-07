Manuela i Tihomir u 'Braku na prvu' bili su na ratnoj nozi, sad su sve izgladili: 'Zagrlili smo se'

Nakon emitiranja showa 'Brak na prvu', Manuela i Tihomir nisu se rastali u dobrim odnosima. U intervjuu za RTL, Manuela je iznijela mnogo optužbi na Tihomirov račun, a sad je Tihomir ispričao da su se nedavno sreli i da su ipak ostali u dobrim odnosima.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Bio sam u Dubrovniku nakon 30 godina i sreo sam Manuelu s kojom se nisam vidio od snimanja 'Braka na prvu'. Prva naša reakcija je bio spontani zagrljaj. Tada nismo imali vremena sjesti na kavu jer je ona radila, ali smo dogovorili da ćemo se svakako čuti - rekao je Tihomir.

Foto: RTL/canva

- S moje strane je i sada sve uredu. Nikada se nisam ljutio na nju i sve što sam pokušavao bilo je prijateljstvo - rekao je Tihomir za RTL.

Tihomir i dalje nije pronašao ljubav, ali je rekao da uživa u solo životu i da je dobio neke poslovne prilike.

- Preuzeo sam zastupništvo jedne tvrtke u Njemačkoj. Djelomično radim u uredu, a djelomično kod kuće. Zbog toga mogu putovati pa sam često i u rodnom Čakovcu - rekao je. O povratku u Međimurje za stalno, kaže, još ne razmišlja, no nikada ne zna što život nosi.

Podsjetimo, Manuela i Tihomir odlično su se slagali na vjenčanju, međutim, njihove prepirke započele su već na medenom mjesecu, par je ostao zajedno u showu sve do posljednje ceremonije.

- Na posljednjoj ceremoniji napisala sam da odlazim jer sam to željela već od druge ceremonije, iako nije bilo jednostavno - rekla je tad Emanuela.

Foto: RTL/canva

- Nije mi žao što nismo bili zajedno do kraja jer nismo ni zaslužili, bilo mi je to jasno nakon što je Manuela počela ogovarati i manipulirati ljudima, naš je izlazak bio nužan i olakšanje za nas oboje. Ljudi su pričali da sam bio ljut, nisam bio ljut, bio sam razočaran kako je završilo i bilo me sram što mi kao najstariji par nismo izašli iz ovog eksperimenta kao ljudi, kao prijatelji... Smatram da smo morali biti uzor svima ostalima - rekao je Tihomir kad su izašli iz showa.

Manuela je tad rekla i da joj Tihomir nije bitan te da ju samo obmanjuje.

- Kako vas može povrijediti netko tko vam nije bitan i tko vam je svojim postupcima pokazao da cijeni samo sebe i ono što je njemu bitno, bavi se obmanama i lažima da bi se svidio svima, a vas podcjenjuje iako ste uz njega? - naglasila je tad.

Ipak, izgleda da su Manuela i Tihomir uspjeli izgladiti sve nesuglasice i ostati u dobrim prijateljskim odnosima.