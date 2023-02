Manuela kritizirala Tomislava i htjela napustiti show, mislite li da će njihov brak ipak uspijeti?

Između Manuele i Tihomira su nastale neke nesuglasice. Ostali kandidati bili su prilično iznenađeni jer nisu ni slutili da su njih dvoje u ikakvoj svađi.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

Tihomir je prije svog reda pokušao još jednom dati do znanja zbog čega su se zapravo posvađali te da ju je on zapravo želio motivirati da ostane do kraja i završi ono što je započela.

Foto: RTL

- A na koji način si me motivirao? - željela je znati Manuela, a kad se Tihomir zapetljao u objašnjenjima, dodala je:

- Shvatila sam da ne želiš kompromis, ne želiš kako ja hoću, nego hoćeš samo po svome.

Tihomir je komentirao da mu Manuela ne nudi kompromis, nego ucjenu dok ona jednostavno ne vidi smisao ostanka jer se ne slažu i previše su različiti.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

Manuela je rekla da bi se Tihomir trebao složiti s njom da oboje napuste eksperiment.

- Ako on napiše da ostaje, a ja da odlazim - ja ne mogu van - objasnila je.

Na kraju su oboje napisali da ostaju u showu. Kad su stigli kući, Manuela i Tihomir nastavili su sa svađom.

Foto: RTL

- Pred kamerama će glumiti da postoji nešto među nama, a iza kamera ne postoji ništa - rekla je Manuela a Tihomir je dodao da će im biti teško živjeti zajedno.

Mislite li da će Manuela i Tihomir zajedno dogurati do samog kraja 'Braka na prvu'?

Recite nam u anketi.

